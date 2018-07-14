Номера телефонов для связи по вопросам отключения электроэнергии

Номера телефонов для связи по вопросам отключения электроэнергии
Фото: yoki.ru

Номера телефонов для связи по вопросам отключения электроэнергии

  60
10 часов назад Горячая линия КубаньэнергоДинскаяДинской районКубаньэнергоНет светаНовости Динского района

Из-за сильной жары в некоторых сельских поселениях Динского района возможны перебои с электроэнергией и, как следствие, с водоснабжением.

Напоминаем, что по всем вопросам, связанным с отключением электроэнергии, можно обращаться по единому  телефону горячей линии «Кубаньэнерго» - 8-800-100-15-52.

Кроме этого, звонки принимаются в Ситуационном центре муниципального образования Динской район по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы 8(86162)6-12-51 или 112. 

Также напоминаем телефоны экстренных служб:

  • 101 – пожарная часть 
  • 102 – полиция
  • 103 – скорая помощь
  • 104 – газовая служба

Комментарии