Новая амбулатория появится в Агрономе в конце этого года

В Агрономе строят врачебную амбулаторию. Об этом сегодня, 27 октября, в своем официальном аккаунте в социальных сетях рассказал глава Динского района Евгений Пергун.

Уже залили фундамент, выкладывают стены из кирпича.

На строительство выделено более 19 млн. рублей. Финансирование из краевого бюджета.

Подрядная организация – ООО «Ортус».

В ноябре привезут медицинское оборудование на сумму порядка 3 млн рублей.

Завершить строительство планируется до декабря этого года.

Проект реализуется в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения».



