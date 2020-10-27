Новая амбулатория появится в Агрономе в конце этого года

Новая амбулатория появится в Агрономе в конце этого года
Фото: администрация Динского района

Новая амбулатория появится в Агрономе в конце этого года

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5 часов назад АгрономВрачебная амбулаторияВрачебная амбулатория в АгрономеВрачебная амбулатория в Динском районеГазета РВСДинской районНовая врачебная амбулаторияНовости Динского района

В Агрономе строят врачебную амбулаторию. Об этом сегодня, 27 октября, в своем официальном аккаунте в социальных сетях рассказал глава Динского района Евгений Пергун. 

Уже залили фундамент, выкладывают стены из кирпича.

На строительство выделено более 19 млн. рублей. Финансирование из краевого бюджета.

Подрядная организация  ООО «Ортус».

В ноябре привезут медицинское оборудование на сумму порядка 3 млн рублей.

Завершить строительство планируется до декабря этого года.

Проект реализуется в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения».

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