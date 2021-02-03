Новая поддержка для самозанятых жителей Кубани. Льготные займы

С 1 февраля самозанятые жители Кубани могут получить новую меру поддержки. Льготный займ разработан для физлиц, которые платят налог на профессиональный доход. Выдачей кредитов на льготных условиях будет заниматься Фонд микрофинансирования Краснодарского края.

Пресс-служба администрации края сообщает, что займы самозанятым будут предоставляться по ставке 3 %. До 2 % ставка будет снижена, если самозанятый окажется студентом.

В прошлом году фонд уже предоставил 1310 займов на общую сумму 1,95 млрд рублей.

Самозанятые граждане, не зарегистрированные как ИП, внесены в реестр малого и среднего предпринимательства. С 2021 года на них будут распространяться меры господдержки, предназначенные малому бизнесу.