Новая разметка в Динской - много нарушителей

За последние два месяца в «РВС» неоднократно обращались возмущенные водители, которых сотрудники ГИБДД оштрафовали на одном и том же участке дороги.Причем ранее за такие же маневры их никто не трогал, а сейчас тут же на горизонте появляется полицейский с жезлом. Автомобилисты утверждают: всему виной новая разметка, о которой их никто не предупреждал.

«Когда ГИБДД перестанет «кошмарить» на перекрестке на сахарный завод? Там нет нормальной разметки, а штрафы платим», – задает вопрос Владимир.

Другие отмечают: разметку нанесли четко, но водители по привычке ездят, как и прежде, не ожидая протокола и денежного наказания. «Почему сразу штраф? Ведь сотрудники могли бы на первый раз обойтись лишь предупреждением. В первые недели вообще по несколько машин за раз останавливали», – возмущен динчанин.

Как рассказали в ОГИБДД по Динскому району, на участке дороги на улице Красной станицы Динской в районе поворота на КПП сахарного завода имеется разделительная полоса. Она делит дорогу на две проезжие части и образует одно пересечение и одно примыкание проезжих частей. На каждом пересечении либо примыкании движение транспортных средств должно осуществляться с учетом раздела 13 Правил дорожного движения «Проезд перекрестков». При этом должны учитываться пункты 9.1 и 8.6.

В целях улучшения зрительного ориентирования водителей при пересечении центральной части данного перекрестка было принято решение внести изменения в организацию дорожного движения путем отделения встречных полос движения горизонтальной разметкой (1.16.1).

«В случае невыполнения пунктов 9.1 и 8.6 ПДД образуется нарушение ответственности (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ). Данной статьей наказание в виде предупреждения не предусмотрено», – прокомментировали в пресс-службе ОГИБДД по Динскому району.