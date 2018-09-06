Где в Новотитаровской построят новый детский сад (проект)?

Проект уже одобрен краевой межведомственной комиссией по отбору инвестиционных проектов муниципальных образований.

Проект детского сада. Фото: dinskoi-raion.ru

На реализацию проекта строительства дошкольного учреждения на 200 мест Динскому району выделено 152434,3 тысячи рублей: 146336,8 тысячи рублей – средства краевого бюджета, 6097,5 – средства районного бюджета. Срок реализации проекта – 2018-2019 годы.





Всего в государственную программу Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов вошли три муниципальных образования Кубани: города Анапа, Новороссийск и Динской район. На этих территориях построят четыре детских сада: один в Анапе, 2 в Новороссийске и 1 детский сад в станице Новотитаровской Динского района, на улице Королева, 47.