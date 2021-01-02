Новый год наступил, а проблемы те же - дороги района

В селе Красносельское есть участки дорог, где проехать крайне сложно. Для местных такое испытание находится по улице Горького.

Однако глава поселения Михаил Кныш сказал, что ранее от жителей данной улицы обращений по ремонту дороги не было. Добавил, что дорога находится в удовлетворительном состоянии. "После установления благоприятных погодных условий дорогу прогрейдируют", - подытожил глава.