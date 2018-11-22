Новый год, притормози: рост цен с 1 января 2019 года

Не хотим о грустном, но традиционного повышения цен с 1 января не избежать. Увеличение НДС, инфляция, индексация зарплат и повышение пенсий сыграют свою роль. Спрогнозировать на 100 %, как и на что изменятся ценники, сложно. Специалисты предполагают, что цены будут расти на:

бензин – на 4-5 рублей за литр;

услуги ЖКХ с 1 января – на 1,7 %, а с 1 июля – еще на 2,4 %;

медицинские услуги;

лекарства импортные – на 3-15 %, отечественные – на 2-10 %;

хлеб, кондитерские изделия – на 5-20 %;

основные продукты питания – 2-5 %, молоко, мясо птицы, яйца, сахар могут подорожать сильнее;

автомобили импортные – на 3-8 %, отечественные – на 3 %;

бытовая техника и электроника – на 3-10 %;

ж/д билеты – на 3,9 %;

услуги связи и Интернета – на 4,3 %.