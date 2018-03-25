Новый набор на курс по SMM от редакции "РВС"

Новый набор на курс по SMM от редакции

Новый набор на курс по SMM от редакции "РВС"

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позавчера SMMКурс по SMMТренинг SMM

Напоминаем о возможности посетитить БАЗОВЫЙ КУРС SMM от компании РВС. Всего-навсего за 2500 рублей и 6 часов времени.

Что вы ПОЛУЧИТЕ, посетив курс?

✔Вы сможете эффективно решать задачи бизнеса в Интернете

✔Овладеете основными навыками и умениями в области SMM

✔Вы сможете понять, что и как делать в социальных сетях, чтобы увеличить продажи

✔Реальные примеры ваших или смежных отраслей бизнеса

✔Рекомендации по ведению ваших страниц

В течение занятия вы будете выполнять практические задания, которые станут основой вашей работы в социальных сетях. Курс проведет Антон Владимиров, руководитель отдела развития газеты "РВС", специалист в области рекламы, digital-маркетинга, SMM, SMO и web-технологий.


28 марта (среда)

ст. Динская, ул. Красная, 77, издательство "РВС"

Запишитесь уже сейчас:

+7 (989) 81-63-405 – менеджер отдела продаж Екатерина;

+7 (988) 38-78-405 – менеджер отдела продаж Наталья;

+7 (989) 8-111-089 – менеджер отдела продаж Вера.

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