Новый набор на курс по SMM от редакции "РВС"
Напоминаем о возможности посетитить БАЗОВЫЙ КУРС SMM от компании РВС. Всего-навсего за 2500 рублей и 6 часов времени.
Что вы ПОЛУЧИТЕ, посетив курс?
Вы сможете эффективно решать задачи бизнеса в Интернете
Овладеете основными навыками и умениями в области SMM
Вы сможете понять, что и как делать в социальных сетях, чтобы увеличить продажи
Реальные примеры ваших или смежных отраслей бизнеса
Рекомендации по ведению ваших страниц
В течение занятия вы будете выполнять практические задания, которые станут основой вашей работы в социальных сетях. Курс проведет Антон Владимиров, руководитель отдела развития газеты "РВС", специалист в области рекламы, digital-маркетинга, SMM, SMO и web-технологий.
28 марта (среда)
ст. Динская, ул. Красная, 77, издательство "РВС"
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+7 (989) 81-63-405 – менеджер отдела продаж Екатерина;
+7 (988) 38-78-405 – менеджер отдела продаж Наталья;
+7 (989) 8-111-089 – менеджер отдела продаж Вера.
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