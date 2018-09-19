Новый пункт экстренной связи появился в Динской

18 сентября 2018 года, на Мемориальном комплексе установили пункт экстренной связи «Гражданин-Полиция», обеспечивающий электронную связь с дежурной частью ОМВД России по Динскому району. Если вы стали свидетелем или жертвой преступления, то в экстренном порядке воспользуйтесь системой связи. Это позволит полиции оперативно отреагировать на Ваше обращение.

Экстренная связь «Гражданин - Полиция» - это часть системы «Безопасный город», вводимой в нашей стране с 2007 года. Ее основное назначение – обеспечение возможности граждан оперативно оповещать экстренные службы о различных происшествиях: правонарушениях, чрезвычайных ситуациях, преступлениях.

В Динской расположены 4 пункта экстренной связи: