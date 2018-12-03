Новый тренд: черные ели, черный Новый год

В этом году в мире все популярнее становятся черные елки. За рубежом продажи необычных новогодних елей растут как на дрожжах. Одна из компаний-производителей заявила о том, что спрос на пушистых красавиц в готическом стиле увеличился на 70 %.

Для украшения используются белые игрушки, снежинки, банты, одноцветные гирлянды.

Популярности черных елей способствуют социальные сети. Многие блогеры выкладывают фотографии новогодних интерьеров в черно-белом стиле, в качестве украшений используются панды, скелеты, маски чудовищ и прочие контрастные предметы.

Отмечается, что черные ели заняли четвертое место по продажам после зеленых, белых и серебристых.

В России данное веяние пока не набрало популярности. У нас в чести традиционные зеленые новогодние красавицы.