Новый заболевший в районе. Заразился на семейном празднике

В стране за сутки зафиксировано 8 338 новых случая заражения коронавирусом, 161 человек умер,

11 079 выздоровели.

За последние сутки в крае COVID-19 подтвержден у 80 человек в возрасте от 5 до 88 лет. Общее число подтвержденных случаев на Кубани достигло 3506. Более половины пациентов выписаны с выздоровлением – 2257 человек, из них 176 за последние сутки. За время пандемии в крае скончались 29 человек.

В Динском районе на сегодняшний день под наблюдением 115 жителей района. 4 человека взяты под контроль. Это контактировавшие с заболевшими. У 11 человек срок обязательной изоляции окончен.

По сообщениям администрации Динской ЦРБ, подтвердился ещё один случай инфицирования COVID-19. Заражение произошло на семейном празднике в небольшой компании людей. Круг контактных выявлен. Заболевший проходит лечение в инфекционном госпитале Красноармейской ЦРБ.