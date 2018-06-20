Стоимость документов подорожает. фото: как-получить-загранпаспорт.рф
Новый загранпаспорт станет дороже
Госдума приняла закон в окончательном третьем чтении об увеличении госпошлины на электронные документы.
Теперь загранпаспорт нового образца будет стоить не 3,5 тысячи, а уже 5 тысяч рублей. Имеется в виду документ, содержащий электронный носитель информации. Для граждан в возрасте до 14 лет документ подорожает с 1,5 до 2,5 тысячи рублей.
Пошлина на национальное водительское удостоверение нового поколения увеличится – 3 тысячи рублей. Законопроект также устанавливает размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств (ТС), в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность. Госпошлина составит 1,5 тысячи рублей в том случае, если документ изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения.
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