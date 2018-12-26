Новогоднее чудо для особенных детей

Планшет для Мартина

Борьба за жизнь Мартина из Новотитаровской началась с первого дня. Врачи сказали маме, что сын будет жить как растение и если к трем годам он сможет самостоятельно сидеть, это будет чудо. Но он так и не смог. Он с трудом, но произносит некоторые слова. На Новый год мальчик хотел планшет, так как прежний разбился, а для него это не игрушка, а целый мир и способ развиваться. Дед Мороз и Снегурочка осуществили мечту мальчика. Они подарили ему планшет и сладкие подарки для него и его младшего брата.Борьба за жизнь Мартина из Новотитаровской началась с первого дня. Врачи сказали маме, что сын будет жить как растение и если к трем годам он сможет самостоятельно сидеть, это будет чудо. Но он так и не смог. Он с трудом, но произносит некоторые слова. На Новый год мальчик хотел планшет, так как прежний разбился, а для него это не игрушка, а целый мир и способ развиваться. Дед Мороз и Снегурочка осуществили мечту мальчика. Они подарили ему планшет и сладкие подарки для него и его младшего брата.Борьба за жизнь Мартина из Новотитаровской началась с первого дня. Врачи сказали маме, что сын будет жить как растение и если к трем годам он сможет самостоятельно сидеть, это будет чудо. Но он так и не смог. Он с трудом, но произносит некоторые слова. На Новый год мальчик хотел планшет, так как прежний разбился, а для него это не игрушка, а целый мир и способ развиваться. Дед Мороз и Снегурочка осуществили мечту мальчика. Они подарили ему планшет и сладкие подарки для него и его младшего брата.