Новогоднее чудо для особенных детей
В очередной раз по доброй традиции команда «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправилась с новогодними поздравления к детям-инвалидам Динского района. Ребята загадали желания и ждали чуда. Осуществить их мечты помогли наши читатели и подписчики. «РВС» от души благодарит всех, кто помог воплотить в жизнь детские мечты.
Игрушки для Насти
Настя Куликова из поселка Янтарного с рождения не слышит, имеет проблемы со зрением, у нее паралич лицевого нерва. У нее нет родителей, поэтому воспитанием занимается бабушка. В свои полтора года девочка не ходит. Ее внимание привлекают предметы и игрушки с кнопками. В подарок от Деда Мороза девочка хотела получить развивающую игрушку. Совершить новогоднее чудо для Насти захотели сразу несколько человек. Они передали для малышки несколько игрушек и развивающий коврик. Кроме Насти, в семье еще трое детей. Все они получили сладкие подарки.Настя Куликова из поселка Янтарного с рождения не слышит, имеет проблемы со зрением, у нее паралич лицевого нерва.Настя Куликова из поселка Янтарного с рождения не слышит, имеет проблемы со зрением, у нее паралич лицевого нерва.
Мольберт для Юли
Юля Михайлова растет без родителей, ее воспитывают бабушка и дедушка. В два года, после болезни, она потеряла слух, говорить Юля тоже не может. Девочка развивает в себе творческие способности: вышивает, лепит, рисует, вяжет. Она очень мечтала о настоящем мольберте. Желающие осуществить ее мечту нашлись быстро. Кроме мольберта, Дед Мороз и Снегурочка подарили девочке холст, краски, кисти и бумагу для акварели. Юля преподнесла Деду Морозу свой сюрприз: она слепила для него символ наступающего года – свинку.
Трансформеры для братьев
Женя Соловьев и его брат Сережа Стряпан не участвовали в новогодней акции «РВС». Мама мальчиков обратилась в редакцию за помощью в организации сбора средств на поездку Жени к столичным врачам. Ему поставили диагноз: атипичный аутизм эндогенного генеза с выраженным расстройством экспрессивной речи, когнитивными нарушениями, со стойким неврозоподобным энурезом. Неравнодушные читатели передали на подарки для детей-инвалидов сумму, которой хватило на всех ребят. К приходу Деда Мороза и Снегурочки мальчик с мамой уже уехали в Москву. Поэтому подарки и за себя, и за брата принимал Сережа. Они получили трансформеров и сладкие наборы.диагноз: атипичный аутизм эндогенного генеза с выраженным расстройством экспрессивной речи, когнитивными нарушениями, со стойким неврозоподобным энурезом.диагноз: атипичный аутизм эндогенного генеза с выраженным расстройством экспрессивной речи, когнитивными нарушениями, со стойким неврозоподобным энурезом.
Кукольный домик для Латифы
Маленькая Латифа недавно переехала в Динскую из Киргизии. У нее редкое неизлечимое генетическое заболевание: болезнь Ниманна-Пика типа АВ. Все, чем можно помочь девочке, – поддерживающая терапия. В январе ее ждет очередная госпитализация. Латифа очень ждала Деда Мороза и Снегурочку и хотела получить в подарок кукольный домик. Благодаря неравнодушным читателям и подписчикам «РВС» ее мечта осуществилась. Девочка получила два кукольных домика. Принимать подарки Латифе помогала младшая сестра Сумайя. Как и все участники акции, девочки получили сладкие подарки.Маленькая Латифа недавно переехала в Динскую из Киргизии.редкое неизлечимое генетическое заболевание: болезнь Ниманна-Пика типа АВ. Все, чем можно помочь девочке, – поддерживающая терапия. В январе ее ждет очередная госпитализация.Маленькая Латифа недавно переехала в Динскую из Киргизии.редкое неизлечимое генетическое заболевание: болезнь Ниманна-Пика типа АВ. Все, чем можно помочь девочке, – поддерживающая терапия. В январе ее ждет очередная госпитализация.
Планшет для Мартина
Борьба за жизнь Мартина из Новотитаровской началась с первого дня. Врачи сказали маме, что сын будет жить как растение и если к трем годам он сможет самостоятельно сидеть, это будет чудо. Но он так и не смог. Он с трудом, но произносит некоторые слова. На Новый год мальчик хотел планшет, так как прежний разбился, а для него это не игрушка, а целый мир и способ развиваться. Дед Мороз и Снегурочка осуществили мечту мальчика. Они подарили ему планшет и сладкие подарки для него и его младшего брата.Борьба за жизнь Мартина из Новотитаровской началась с первого дня. Врачи сказали маме, что сын будет жить как растение и если к трем годам он сможет самостоятельно сидеть, это будет чудо. Но он так и не смог. Он с трудом, но произносит некоторые слова. На Новый год мальчик хотел планшет, так как прежний разбился, а для него это не игрушка, а целый мир и способ развиваться. Дед Мороз и Снегурочка осуществили мечту мальчика. Они подарили ему планшет и сладкие подарки для него и его младшего брата.Борьба за жизнь Мартина из Новотитаровской началась с первого дня. Врачи сказали маме, что сын будет жить как растение и если к трем годам он сможет самостоятельно сидеть, это будет чудо. Но он так и не смог. Он с трудом, но произносит некоторые слова. На Новый год мальчик хотел планшет, так как прежний разбился, а для него это не игрушка, а целый мир и способ развиваться. Дед Мороз и Снегурочка осуществили мечту мальчика. Они подарили ему планшет и сладкие подарки для него и его младшего брата.
Большая машина для Матвея
Шестилетнего Матвея Дед Мороз и Снегурочка поздравляли в детском саду № 8. У мальчика синдром Дауна. Об этом его мама узнала на скрининге, когда мальчику был всего месяц. Матвей с довольствием играет с техникой – танками, поездами, машинками. Вот и на этот Новый год он очень хотел получить большую красную машину. Дедушка Мороз вручил ему большую машину. Мальчик и все дети в его группе получили сладкие подарки.
Робот и железная дорога для братьев
Женя и Денис воспитываются в большой семье, в ней семеро детей. У Жени краниостеноз, сагиттальный синоз, скафоцефалия, РЭР при дизартрии. От Деда Мороза мальчик мечтал получить в подарок робота. У Дениса дизартрия. Из-за того, что речевой аппарат малыша недоразвит, ему сложно выговаривать слова. На Новый год он мечтал увидеть под елкой железную дорогу с паровозом. Дед Мороз и Снегурочка исполнили мечту братьев. Дети не только подготовили стихи, но и встретили Деда Мороза в карнавальных костюмах.
Кирилл мечтал о планшете
Кириллу Ширяеву врачи поставили диагноз: аномальное развитие шейного отдела позвоночника. Всего в семье трое детей. В подарок от Деда Мороза мальчик хотел получить планшет. Его мечта осуществилась благодаря читателям «РВС». Большую роль в этом вопросе сыграло то, что на фото мальчик был вместе с мамой. Ее узнали друзья детства. Они были не в курсе ее трудностей. Благодаря их дружной команде мечта Кирилла исполнилась.
Лего для Кости
Косте Веприкову из Динской шесть лет. Он очень любит футбол и «Лего». У него атрофия мышц. Диагноз поставили не сразу. Отклонения родители начали замечать к году. Родительские гены образовали высокий риск проявления такого заболевания. На Новый год Костя мечтал получить набор «Лего». Он не ожидал, что Дед Мороз принесет сразу несколько наборов. К встрече с новогодними персонажами мальчик готовился ответственно и выучил стихотворение. Всем деткам, а их в семье трое, Снегурочка вручила сладкие подарки.
Игрушки для Сашеньки
Врачи поставили маленькому Саше из Динской диагноз: спастический тетрапарез (синдром ДЦП). Саша совсем еще малыш и пока в силу заболевания не может брать в руки какие-либо предметы, но любит громкие музыкальные светящиеся игрушки с песенками. Неравнодушные люди, желающие совершить новогоднее чудо для малыша, нашлись почти сразу. Мальчик получил от Деда Мороза не одну игрушку.
Сюрприз для Родиона
Четыре месяца назад «РВС» публиковала призыв о помощи в сборе средств на реабилитацию мальчика. Родион родился без признаков жизни, месяц провел в реанимации, 3 дня был на искусственной вентиляции легких. Три месяца после находился в больнице. Ему поставили много неутешительных диагнозов. Маленький Родион не был участником новогодней акции. Но в редакции было принято решение, что и этот малыш не должен остаться без новогоднего сюрприза. В подарок Родион получил много развивающих игрушек и сладкий набор.
Случайная встреча
Сладкие подарки для деток были куплены с запасом. И Дедушка Мороз поздравил не только тех, кто участвовал в акции. Первым ребенком, которого команда «РВС» случайно встретила на улице, стала маленькая Наташа. Малышка засмущалась, но сладкий подарок приняла.
Дед Мороз без «джипчика»
«Дед Мороз, у тебя есть «джипчик»?» – по-детски наивно спросил у главного персонажа маленький Алеша. Он стал вторым малышом, которого мы случайно встретили. Дедушка Мороз объяснил малышу, что вместо «джипчика» у него сани, и вручил ему сладкий подарок.
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