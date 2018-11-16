Новогодний стол: выбираем качественную икру, колбасу и алкоголь





Красная икра в банках

На дне банки должно быть выбито 3 ряда цифр (для российских производителей): первый ряд — дата изготовления, второй ряд — слово «икра», третий ряд — номер завода и номер смены, а также буква «Р», что означает рыбную промышленность. Эти обозначения должны быть выпуклыми, а не вдавленными. Выпуклая надпись — более дорогая технология маркировки, которую используют только на легальных заводах. Вдавленная маркировка — признак того, что банку, скорее всего, сделали в подпольном цеху. Также посмотрите на этикетку — у легальной икры она должна быть приклеена ровно, плотно прилегая к банке.

Чтобы проверить качество икры, банку необходимо потрясти. Если будет слышно бульканье и перемещение икринок внутри банки, то лучше такую икру не брать. Скорее всего, производитель просто компенсировал недовес икры обычной водой. Также бульканье слышно, если в банке много лопнувших икринок.

Если в банке присутствует много отстоя (розового сока), то икра была предварительно заморожена или промыта. Это говорит о плохом качестве икры. Если отстой при открытии банки пенится, значит, икра уже начала портиться.