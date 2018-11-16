Новогодний стол: выбираем качественную икру, колбасу и алкоголь
В преддверии Нового года многие озадачены вопросом выбора традиционных продуктов для новогоднего стола. Ежегодно Управление Роспотребнадзора дает рекомендации по приобретению качественных и безопасных продуктов питания. Наиболее часто объектами фальсификации являются алкогольная продукция, колбасные изделия, икра.
Первое, на что нужно обратить внимание, — внешний вид товара, условия его хранения и реализации и наличие маркировки, нанесенной на потребительскую упаковку. Перед покупкой проверьте запах, консистенцию, форму, цвет, блеск, прозрачность и другие свойства. Также визуально можно определить наличие на поверхности продукта плесени или слизи, характер рисунка поверхности или разреза, наличие посторонних включений и признаков брожения.
Колбаса
Сомнения о качестве колбасных изделий должны возникнуть, если состав продукта написан криво, бледно, неразборчиво.
Все ингредиенты в составе продукта перечисляются по мере уменьшения их веса в рецепте. Соответственно, первыми в списке должны быть указаны мясные компоненты — свинина, говядина, шпик.
Кроме мяса, в состав входят вода, соль, специи. А докторская колбаса содержит также молоко и яйца.
Алкогольные напитки
Колпачок с винтовой резьбой не должен прокручиваться вокруг своей оси, не должен иметь следов механического зажима. О фальсификации говорит и неотчетливая, блеклая, матовая этикетка на некачественной бумаге с неполной информацией о наименовании и местонахождении производителя, о наименовании продукции, отсутствие легко читаемой и четкой даты розлива
Недопустимо наличие осадка и посторонних включений в алкогольной продукции (за исключением коллекционных и молодых вин). Марки (акцизных - на импортной продукции, федеральных специальных - на отечественной) должны быть наклеены на алкогольную продукцию крепостью свыше 9 процентов. Название алкогольного напитка на марке должно совпадать с названием на этикетке, кроме того, на марке должна содержаться информация об объёмной доле этилового спирта в продукте (в простонародье - «градус») и объём тары в литрах или в дм3, которая также должна совпадать с информацией на этикетке. На заводской этикетке с обратной стороны имеется несколько ровных полосок клея либо клей образует ровное сплошное покрытие. В непроизводственных условиях клей обычно наносят кисточкой, поэтому мазки имеют неровную структуру.
Красная икра в банках
На дне банки должно быть выбито 3 ряда цифр (для российских производителей): первый ряд — дата изготовления, второй ряд — слово «икра», третий ряд — номер завода и номер смены, а также буква «Р», что означает рыбную промышленность. Эти обозначения должны быть выпуклыми, а не вдавленными. Выпуклая надпись — более дорогая технология маркировки, которую используют только на легальных заводах. Вдавленная маркировка — признак того, что банку, скорее всего, сделали в подпольном цеху. Также посмотрите на этикетку — у легальной икры она должна быть приклеена ровно, плотно прилегая к банке.
Чтобы проверить качество икры, банку необходимо потрясти. Если будет слышно бульканье и перемещение икринок внутри банки, то лучше такую икру не брать. Скорее всего, производитель просто компенсировал недовес икры обычной водой. Также бульканье слышно, если в банке много лопнувших икринок.
Если в банке присутствует много отстоя (розового сока), то икра была предварительно заморожена или промыта. Это говорит о плохом качестве икры. Если отстой при открытии банки пенится, значит, икра уже начала портиться.
Красная икра на развес
При покупке икры на развес, а не в банках, риск купить просроченную или нелегальную икру увеличивается в разы. Для придания залежавшейся икре свежего вида ее могут обработать растительным маслом. Возьмите несколько икринок и потрите их пальцами. Если они легко скользят по коже и слишком сильно блестят, значит, икра обработана растительным маслом. Для увеличения массы в настоящую икру могут добавлять искусственную — белковый имитатор, изготовленный из мяса лососевых рыб с различными красителями и ароматизаторами. Такую икру можно легко распознать, если присмотреться: у искусственной икринки внутри нет ядра, а сама она на ощупь упругая и плохо лопается.
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