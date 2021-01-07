Новогодний забег в Нововеличковской
5 января прошел новогодний забег жителей Нововеличковского поселения. Участники разных возрастных категорий преодолевали дистанции на 3, 6 и 12 километров. Перед стартом позитивную разминку провели ребята спортивного сообщества VILLAGE_RUN.
Участники забега проявили выносливость, волю к победе, любовь к спорту. Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и кубками.
Участники показали отличные результаты.
3 км, взрослые
1 место - 15:35 - Баженова Наталья
2 место - 16:30 - Почивалов Виктор
3 место - 16:42 - Жданова Анна
3 км, дети
1 место - 16:01 - Нечитайло Олег и Назаров Александр
2 место - 16:37 - Аюбов Герихан
3 место - 17:39 - Плотников Макар
3 км, остальные
17:55 - Бигма Виталий
18:20 - Назарова Наталья
18:44 - Горшков Максим
19:19 - Вакуленко Снежана
19:43 - Паркачев Николай
20:12 - Паркачева Елена
23:41 - Виноградова Алина
23:43 - Виноградов Матвей
24:49 - Ярушкина Ангелина
24:53 - Хельд Анна
6 км
1 место - 31:35 - Руденко Юрий
2 место - 39:42 - Плотникова София
3 место - 57:30 - Богомолов Дмитрий
6 км остальные
57:31 - Овсепян Абгар
57:35 - Гриценко Андрей
57:49 - Сизов Данил
12.5 км, мужчины
1 место - 58:19 - Назаров Алексей
2 место - 1:04:55 - Лиман Денис
3 место - 1:34:00 - Евгений Воробьев
12.5 км, женщины
1 место - 1:12:45 - Ли Альбина
2 место - 1:28:00 - Аникеева Елена
3 место - 1:28:49 - Паркачева Эвелина
12,5 км, остальные
1:39:55 - Сушенкова Людмила
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