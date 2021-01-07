Новогодний забег в Нововеличковской

5 января прошел новогодний забег жителей Нововеличковского поселения. Участники разных возрастных категорий преодолевали дистанции на 3, 6 и 12 километров. Перед стартом позитивную разминку провели ребята спортивного сообщества VILLAGE_RUN.

Участники забега проявили выносливость, волю к победе, любовь к спорту. Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и кубками.

Участники показали отличные результаты.



3 км, взрослые

1 место - 15:35 - Баженова Наталья

2 место - 16:30 - Почивалов Виктор

3 место - 16:42 - Жданова Анна



3 км, дети

1 место - 16:01 - Нечитайло Олег и Назаров Александр

2 место - 16:37 - Аюбов Герихан

3 место - 17:39 - Плотников Макар



3 км, остальные

17:55 - Бигма Виталий

18:20 - Назарова Наталья

18:44 - Горшков Максим

19:19 - Вакуленко Снежана

19:43 - Паркачев Николай

20:12 - Паркачева Елена

23:41 - Виноградова Алина

23:43 - Виноградов Матвей

24:49 - Ярушкина Ангелина

24:53 - Хельд Анна



6 км

1 место - 31:35 - Руденко Юрий

2 место - 39:42 - Плотникова София

3 место - 57:30 - Богомолов Дмитрий



6 км остальные

57:31 - Овсепян Абгар

57:35 - Гриценко Андрей

57:49 - Сизов Данил



12.5 км, мужчины

1 место - 58:19 - Назаров Алексей

2 место - 1:04:55 - Лиман Денис

3 место - 1:34:00 - Евгений Воробьев



12.5 км, женщины

1 место - 1:12:45 - Ли Альбина

2 место - 1:28:00 - Аникеева Елена

3 место - 1:28:49 - Паркачева Эвелина



12,5 км, остальные

1:39:55 - Сушенкова Людмила



