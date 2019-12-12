Новогодние фильмы для настроения. Что смотрит коллектив «РВС»
Совсем скоро наступит Новый год, а праздничного настроения нет и в помине? Редакция «РВС» подготовила список фильмов, которые помогают всем нам ощутить приближение зимних каникул, и заставят вас улыбнуться... И не один раз.
Ну что, поехали.
Юлия Рыжакова, коммерческий директор:
«Лучше всего мне поднимают настроение такие фильмы и мультики как «Реальная любовь» - это вообще шедевр, «Снежная королева», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий», «Холодное сердце», «О чем говорят мужчины», «Хранитель времени»».
Анастасия Дука, руководитель производственного отдела:
«Не представляю себе новогодние каникулы без «Особенностей национальной рыбалки», «Новогоднего экспресса», «Морозко», «Рождественской истории». Также волшебную атмосферу создают «Любовь-морковь-2», «Зима в Простоквашино»».
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".
Олег Прокудин, водитель:
««Джентельмены удачи» - фильм на все времена».
Юлия Рыбина, офис-менеджер:
«Перед новым годом мы семьей любим смотреть «Рождественские хроники» и все части «Один дома», с ними просыпается вера в чудеса!».
Лада Ядрышникова, литературный редактор:
««4 Рождества», «День сурка», «Семьянин», «Интуиция», «Внучка президента», «Бойфренд на Рождество», «Замерзшая из Майами». Люблю эти картины за то, что они способны вызвать добрую улыбку, создать праздничную атмосферу и ощущение настоящего новогоднего волшебства».
Евгения Швецова, дизайнер:
«Очень люблю пересматривать эти фильмы: «Здравствуй, папа, Новый год», «Кошмар перед Рождеством», «Санта-Хрякус»».
Юлия Кесслер, менеджер по распространению:
«Я люблю советские фильмы и мультфильмы, которые таят в себе дух Нового года - «Дед Мороз и Серый Волк», «Карнавальная ночь»».
Кадр из фильма "Чародеи".
Екатерина Синельникова, руководитель отдела продаж:
«Для меня Новый год ассоциируется с такими фильмами как «Иван Васильевич меняет профессию», «Хроники Нарнии», а также мультфильмом «Снеговик-почтовик»».
Наталья Брызгалина, менеджер отдела продаж:
«С удовольствием в новогодние каникулы смотрю «12 месяцев», «Дед Мороз. Битва магов», «Книга Мастеров». Эти картины сразу создают атмосферу праздника и счастья».
Ольга Леонова, менеджер отдела продаж:
«Ну какой же Новый год без «Девчат», «Красавицы и Чудовища», «Морозко», «Варвары-красы»?!».
Антон Владимиров, руководитель отдела развития:
«С удовольствием перед праздниками пересмотрю «Джуманджи», «Плохого Санту», новогодние выпуски «Ну, погоди!»».
Кадр из мультфильма "Снеговик-почтовик".
Анна Олейник, главный редактор:
«С самого детства новогоднее настроение создает фильм "Один дома". А мультфильм "Жил был пес" - один из любых картин моего папы. И по телевизору его как раз начинают крутить во время новогодних каникул. Он хоть и старый, но уже стал для меня таким родным и праздничным мультиком. Даже мой 4-х-летний сын его оценил».
Ольга Митрохина, журналист:
«Так как Новый год - праздник семейный, ни одни каникулы не обходятся без просмотра "зимней" серии мультфильма "Простоквашино". Смотрим ее вместе с племянниками, знаем все ключевые фразочки и песни. Деревянный дом, печка, самовар, кот Матроскин в шапке и валенках, снегопад - вся картина максимально передает новогоднюю атмосферу».
Антон Коваленко, дизайнер:
«Лично мне понравились фильмы «Жмурки», «Закрытые пространства». С удовольствием посмотрели всей семьей новый мультфильм «Холодное сердце — 2» - не хуже первой части».
Анастасия Ивахно, смм-специалист:
«Всей семьей возле уже наряженной елки наслаждаемся фильмом «Млечный путь», без ума также от «Привет семье». Ну и, конечно же, все части «Гарри Поттера» - их пересматриваем ежегодно».
Кадр из фильма "Один дома".
Илья Тайдаков, внештатный журналист:
«Честно говоря, я фильмы особо не смотрю. Но еще с детства мне очень нравится мультфильм «Полярный экспресс»».
Татьяна Турко, журналист:
«Перед Новым годом так хочется хоть капельку волшебства. Для меня праздничную атмосферу создают фильмы «Чудо на 34-й улице», «Семья напрокат» и «Отпуск по обмену». Эти фильмы можно пересматривать много раз, и они не приедаются».
Самыми любимыми для всего коллектива «РВС» оказались «Один дома», «Ирония судьбы, или с легким паром», «Чародеи» и «Гринч». Если вы не смотрели эти фильмы — обязательно сделайте это в ближайшее время.
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