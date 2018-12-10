Новогодние каникулы в Краснодарском крае.

В канун долгожданного Нового года многие жители Динского района задумываются о том, где встретить праздник и провести интересные зимние каникулы. Некоторые планируют отправиться в европейские столицы, где в новогодние и рождественские праздники особенно атмосферно. Кто-то мечтает провести пляжный отдых в Таиланде, Израиле или Египте. Ну а тем жителям Динского района, которые не желают выезжать за границу – рекомендуем не засиживаться дома, а провести незабываемые зимние каникулы в Краснодарском крае.

Поездка на побережье Черного моря, например, в Сочи, Геленджик или Анапу ничуть не хуже, чем заморские края, тем более, чтоб благотворное влияние морского климата зимой столь же ощутимо, как и летом. Суточное проживание в гостевых домах обойдется от 1000 рублей за пару. Номера в гостевых домах лучше бронировать самостоятельно. Можно остановиться в санатории, отдохнуть и укрепить здоровье одновременно. Сутки проживания в санаториях данных курортов обойдутся туристам от 6000 рублей за двоих. В крупные отели лучше всего покупать готовый тур у туроператоров заранее. Зачастую в готовый тур входит культурная программа, предлагаемая со скидкой или в качестве бонуса. Рекомендуем отправиться на экскурсию в «Сочи-парк», дендрарий в Сочи, «Сафари-парк» в Геленджике. В среднем, экскурсия обойдется от 500 до 5000 рублей за человека.

Выбрав оздоровительные курорты Краснодарского края можно получить колоссальный заряд бодрости на весь год и буквально помолодеть. В Горячем Ключе, который славится источниками минеральной воды, стоит принять сероводородные ванны, а также посетить Дантово ущелье, целебный парк, аллею тысячи сосен. Жилье в Горячем Ключе обойдется от 1000 рублей в сутки за пару. Курорт Мостовский богат термами, температура воды в которых превышает 20 градусов. В период зимних каникул базы отдыха Мостовского предлагают постояльцам поплавать в открытых бассейнах с термальной водой.

Захватывающей окажется поездка на горнолыжные курорты Красной Поляны, где предлагаются всевозможные развлечения: катание на лыжах, снегоходах, сноуборде, санках. На курорте «Роза Хутор» всегда многолюдно, хотя цены здесь не слишком демократичны. В высокий сезон дневной ski-pass стоит 2650 рублей. Отдыхать на курорте «Горки Город» предпочитают уверенные лыжники. Цена дневного ski-pass 1900 рублей. Цена дневного ski-pass на курорте «Газпром» 1450 рублей. Красная поляна обладает богатыми возможностями для увлекательнейших экскурсий. Можно отправиться пеший тур к Ачипсинской крепости или на обзорную экскурсию по канатной дороге.

Желаем насыщенных новогодних каникул всем жителям Динского района!