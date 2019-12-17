Новогодние праздники в сельских поселениях района: Что? Где? Когда?

В поселках, станицах и селах Динсокго района стартовали новогодние праздники. Отделы культуры сельских поселений запланировали мероприятия почти до середины января. Чтобы не пропустить ничего интересного и провести праздничные выходные с детьми насыщенно, ознакомьтесь со списком ближайших утренников, елок, представлений и развлекательных программ.





Динская

25 декабря, 15.00 - вечер отдыха «Новый год у ворот!» (Тельмана, 102).

26 декабря. 11 и 13 часов - новогоднее представление «Сказка о Снегурочке и Иванушке» (ДШИ Динской).

27 декабря. 15.30 и 16.30 - новогоднее представление «Сказка о Снегурочке и Иванушке» (ДШИ Динской).

27 декабря. 10.00 - игровая развлекательная программа для одаренных детей «У новогодней елки» (ДК, ул. Мира, 1).

27 декабря. 18.00 - вечер отдыха для старшего поколения «Как встречают Новый год люди всех широт» (ДК, ул. Мира, 1).

27 декабря. 9.00-18.00 - фестиваль «Кооперативные традиции» (Фонтанная площадь).

28 декабря. 12.00 - игровая развлекательная программа для детей (многодетные семьи по пригласительным билетам) «У новогодней елки» (ДК, ул. Мира, 1).

28 декабря. 20.00 - театрализованное новогоднее представление «Здравствуй, добрый Новый год!» (Фонтанная площадь).

28 декабря. 10.00-22.30 - фестиваль «Кооперативные традиции» (Фонтанная площадь).

29 декабря. 9.00-18.00 - Фестиваль «Кооперативные традиции» (Фонтанная площадь).

30 декабря. 9.00-18.00 - Фестиваль «Кооперативные традиции» (Фонтанная площадь).

7 января. 17.00 - рождественский концерт (Фонтанная площадь).

9 января. 10.00 - рождественские посиделки «Чудесное волшебство рождественской сказки» (Красная, 88).

10 января. 15.00 - святочные посиделки «Свет волшебный за окном, Рождество приходит в дом!» (Библиотека консервного завода, ул. Тельмана).

11 января. 14.00 - познавательно-развлекательный час «А у нас Новый год!» (Пос. Заречный, ул. Ульянова, 50)

13 января. 18.00 - театрализованный концерт в честь празднования Старого Нового года «Праздник вновь пришел!» (Фонтанная площадь).





Украинский

23 декабря. 12.00 - детский утренник «Дружно встретим Новый год» (ул. Советов, 4).

28 декабря. 14.00 - игровая программа для детей у новогодней елки «Снегурочкин карнавал» СДК п. Украинского, ул. Советов, 4.





Васюринская

20 декабря. 11.00 - новогодний огонек для Совета ветеранов «На пороге Новый год» (Столовая «Сельпо», ул. Ленина, 100).

23 декабря. 10 и 12 часов - новогодняя игровая программа «Новогодний экспресс» (Актовый зал школы № 10).

23 декабря. 14.00 - новогодняя игровая программа «Новогодний серпантин» (Актовый зал школы № 10).

24 декабря. 10.20 - буктрейлер «Снежная королева» (Детская библиотека, ул. Ставского, 19).

25 декабря. 13.30 - театрализованное новогоднее представление «Как-то раз под Новый год…» (ДШИ, ул. Луначарского, 83).

25 декабря. 15.00 - новогодний мюзикл «Новый год мы встретим вместе – танцем, юмором и песней» (Библиотека, ул. Луначарского, 85).

30 декабря. 17.00 - танцевально-игровая программа «Когда приходит год молодой» (Площадь перед администрацией).

6 января. 17.00 - развлекательная программа – караоке-star «Новогодний серпантин» (Школа № 10).

9 января. 15.00 - показ новогоднего художественного фильма «Старые-новые сказки» (Библиотека, ул. Луначарского, 85).

10 января. 10.00 - спектакль детям «Новогодние чудеса» (Школа № 14).

14 января.18.00 - закрытие новогодней елки, староновогодняя дискотека (Площадь перед). администрацией

14 января. 10.10 - новогодняя викторина «Калейдоскоп новогодних чудес» (Детская библиотека, ул. Ставского, 19).





Новотитаровская

26 декабря. 14.00 - новогодняя елка для учащихся ДШИ (ДШИ, ул. Советская, 61).

27 декабря, 12.00 - утренник для детей с ограниченными возможностями «В гостях у новогодней сказки» (ДШИ, ул. Советская, 61)

27 декабря. 19.00 - развлекательная программа у новогодней елки «В гостях у новогодней сказки» (ДШИ, ул. Советская, 61)

28 декабря. 10 и 14 часов - утренник для детей станицы «В гостях у новогодней сказки». (ДШИ, ул. Советская, 61)

29 декабря. 11.00 - новогодний огонек для хора, Совета ветеранов и инвалидов (ДШИ, ул. Советская, 61).

6 января. 11.30 - рождественские посиделки «Рождественская радость» (Детская библиотека, ул. Луначарского, 169)

8 и 10 января. 12.00 - развлекательная программа «Новогоднее мультпутешествие» (ДШИ, ул. Советская, 61).





Пластуновская

21 декабря. 11.00 - открытие елки «Хозяйка праздника – Зима» (Дом культуры)

25 декабря. 15.00 - новогодний огонек для заслуженных работников культуры Кубани (Дом культуры)

26 декабря. 18.00 - новогодний концерт (Дом культуры).

27 декабря. С 10 до 15 - новогодние утренники для СОШ № 5 (Дом культуры).

28 декабря. 11.00 - елка главы. Новогоднее театрализованное представление для детей и их родителей «Что случится в Новый год» (Дом культуры).

28 декабря. 18.00 - новогодняя дискотека (Площадка у Дома культуры).

5 января. 13.00 - представление Краснодарской краевой филармонии «Новогодняя сказка»редставление Краснодарской краевой филармонии «Новогодняя сказка» (Дом культуры).

8 января. 12.00 - праздник для детей и родителей «Рождественские встречи» (Дом культуры).





Красносельское

19 декабря. 11.00 - православный урок о житие св. Николая Угодника «Великий Чудотворец!» (КДЦ, ул. Ленина, 1д).

26 декабря. 11.00 - новогодний спектакль с элементами игр и конкурсов для детей «В снежном царстве-государстве...» (КДЦ, ул. Ленина, 1д).

27 декабря. 13.00 - закрытие новогодних мероприятий (КДЦ, ул. Ленина, 1д).

6 января. 11.00 - театрализованное представление «Рождественский калейдоскоп» (Ул. Ленина, 1д).





Агроном

26 декабря. 10.00 - новогоднее представление для детей младших классов «Новогоднее чудо» (Школа № 20).

29 декабря. 18.00 - выставка-ярмарка «Снежное кружево» (Школа № 20).

28 декабря. 18.00 - открытие новогодних праздников для жителей «Новый год к нам мчится!» (Площадь перед ДК).

30 декабря. 11.00 - новогодний утренник для детей поселения «Новогодние приключения Маши и Вити» (Школа № 20).

6 января. 12.00 - игровая программа «Здравствуй, елка» (Школа № 20).

7 января. 11.00 - благотворительная елка для малоимущих семей «Рождественское чудо» (Школа № 20).

10 января. 11.00 - познавательная программа для школьников «Новогодние традиции» (Школа № 20).

14 января. 11.00 - развлекательное мероприятие «Рождественские колядки» (Школа № 20).





Нововеличковская

27 декабря. 11.00 - представление «Новогодний маскарад» с вручением новогодних подарков (ДШИ, ул. Красная, 42).

27 декабря. 12.00 - тематическая концертная программа для людей с ограниченными возможностями здоровья «С Новым годом!» (Общество инвалидов, улица Бежко).

27 декабря. 14.00 - новогодний огонек для ветеранов и инвалидов (Библиотека, ул. Красная, 44).

3 января. 12.00 - елка главы администрации «Новый год шагает по планете» (Площадь перед администрацией в Нововеличковской).

3 января. 16.00 - час общения о народном празднике «Святки и их обряд – колядование» (Дальний, Центральная, 1а).

5 января. 11.00 - мастер-класс «Рождественские поделки своими руками» (Библиотека Нововеличковской, ул. Красная, 44).

7 января. 12.00 - вечер отдыха для старшего поколения «Рождественские встречи» (Общество инвалидов, улица Бежко).

15 января. 12.00 - музыкально-литературная композиция «Рождественские обряды на Руси...» (ДШИ Нововеличковской).

15 января. 14.00 - мастер-класс по витражной росписи «Зимние узоры», выставка работ (ДШИ Нововеличковской).





Найдорф

27 декабря. 10, 13, 16 часов - развлекательная программа «Новогодняя елка» (Школа № 53).

6 января. 12.00 - обзор литературы «Рождественская сказка» (Библиотека пос. Найдорф, ул. Школьная, 9).

31 декабря. 20.00 - развлекательная программа «Этот Новый год» (Площадь перед администрацией АО «Виктория-92»).





Воронцовская

5 января. 12.00 - театрализованное новогоднее представление «Морозко» (Дом культуры Воронцовской).

8 января. 14.00 - музыкально-игровое развлечение «Рождественские звезды» (Дом культуры Воронцовской).





Первореченское

29 декабря. 11.00 - новогоднеетеатрализованное представление для детей (КДЦ).

31 декабря. 19.00 - новогоднее представление (КДЦ).

2, 3, 4 января. 18.00 - молодежная дискотека (КДЦ).





Старомышастовская

24 декабря. 11.00 - концерт отделения инструментального музицирования «Пылают свечи канделябра...». ДШИ, ул. Советская, 56а

29 декабря.17.00 - общешкольный концерт «Музыку пишет зима нотой в каждой снежинке» (ДШИ, ул. Советская, 56а).

29 декабря. 10 и 12 часов - новогодний утренник «У леса на опушке» для казачьих классов (Дом культуры).

29 декабря. 17.00 - новогодний концерт творческих коллективов ДШИ (Дом культуры).

29 декабря. 19.00 - елка главы, новогоднее театрализованное представление «Счастья вам, люди» (Дом культуры).

3 января. 11.00 - новогодний утренник «У леса на опушке» для детей творческих коллективов КДЦ (Дом культуры).

4 января. 10.30 - час отдыха «Это сказочное Рождество» (Библиотека, Советская, 61).

13 декабря. 18.00 - новогодний огонек для участников творческих коллективов КДЦ (Дом культуры).





Южный

28 декабря. 10 и 13 часов - новогодний спектакль. Елка главы (КДЦ).

29 декабря. 10.00 - новогодний спектакль. Елка главы (КДЦ).

29 декабря. 13.00 - новогодний утренник «Веселись, честной народ» (КДЦ).

30 декабря. 13.00 - развлекательная программа для людей старшего поколения «Веселье новогоднее» (КДЦ).

30 декабря. 18.00 - танцевальный вечер для молодежи «В темпе молодости» (КДЦ)

6 января. 16.00 - игровая программа у елки «Новогодние забавы» (Площадь перед КДЦ).