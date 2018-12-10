Новогодняя акция «Елка желаний» пройдет в Динском районе

Приближается Новый год — самый добрый и волшебный праздник, когда все, а особенно дети, верят в добро и чудеса и ждут новогодних подарков. Перед этой верой отступают болезни и жизненные невзгоды. Подарить детям новогоднее чудо может каждый.

В этом году акция «Елка желаний» пройдет в Краснодарском крае, а также в Динском районе в восьмой раз. Период проведения акции – с 15 по 25 декабря 2018 года. Во время ее проведения у каждого жителя нашего края есть возможность исполнить маленькую детскую мечту. Для этого нужно выбрать открытку с пожеланием на «Елке желаний», расположенной в торговом центре «Динск-Сити» по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 71.

Категория детей, принимающих подарки: дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, состоящих на ведомственном учете в органах системы профилактики, а также в органах социальной защиты населения, воспитанники Динского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Каждый житель Кубани может выбрать одну или несколько открыток и приобрести детям новогодние подарки, которые передаются через волонтеров. Исполнить маленькие детские мечты можем мы. Всем краем. Краем Добра.