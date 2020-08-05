Новости мира. Мощный взрыв в порту Бейрута. Что произошло? (видео)

4 августа в порту Бейрута произошел взрыв. В результате чего обрушились фасады нескольких зданий, повреждены офисы, жилые дома.

Взрыв произошел во время проведения сварочных работ. Стало известно, что в порту, на одном из складов хранилось 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры. Во избежание кражи вещества сотрудники решили заделать отверстия, чтобы злоумышленники не смогли проникнуть на склад. Как сообщает РБК, во время проведения работ и произошла детонация.

На данный момент известно о гибели 78 человек, более 4000 получили ранения. Ожидается, что число погибших и пострадавших будет расти, ведь под завалами рухнувших зданий по-прежнему остаются люди.

Премьер-министр Ливана Хассан Диаб в телеобращении к гражданам сказал, что страну постигла "большая катастрофа".