Житель Динского района госпитализирован с коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего на 13 апреля в мире зарегистрировано 1 850 807 случаев заболевания, 114 251 человек скончался, 430 527 выздоровели.

В России за сутки (на 13 апреля) коронавирусная инфекция подтверждена еще у 2558 человек. Всего в нашей стране зарегистрировано 18328 случаев.

179 пациентов выздоровели (всего - 1470). 18 человек умерли (всего - 148).

На Кубани 41 новый подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

Возраст пациентов – от 6 до 79 лет.

Установлено, что люди находились в контакте с ранее зараженными коронавирусной инфекцией. Среди заболевших 22 мужчины и 19 женщин, в том числе 4 детей.

13 случаев зафиксировано в Краснодаре, среди них 8-летний ребенок, 12 – в Кореновске, в том числе трое детей 6, 10 и 11 лет.

4 случая в Лабинске, 3 в Сочи, 3 в Геленджике, 2 в Анапе, по одному в Кущевском, Туапсинском, Отрадненском, Ейском районах.

Всего в крае 210 подтвержденных случаев нового коронавируса. 3 человека умерли, 6 – в тяжелом состоянии. 32 пациента выписаны с выздоровлением.

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, на 13 апреля в медицинские организации края обратились с подозрением на COVID-19 917 жителей, в том числе 148 детей.

Продолжают стационарное лечение 355 человек, из них 47 детей.

Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 7566 человек.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проведено 20652 лабораторных исследования. Лабораториями Минздрава – 11916 исследований.

В обсерваторах находятся 164 человека (41 человек в Краснодаре, 118 человек в Сочи, 5 человек в Темрюкском районе, ст. Голубицкая). Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

В Динском районе на 13 апреля под наблюдением медицинских работников находится 35 человек, прибывших из других регионов России и из-за её пределов. Взят под наблюдение 1 человек, контрольные мероприятия завершены в отношении четырёх человек.

В инфекционном госпитале Красноармейской ЦРБ сейчас находятся 4 жителя нашего района, один из которых госпитализирован вчера с положительным результатом обследования на коронавирус.

Все пациенты госпиталя ранее работали в городе Краснодаре.

"В связи с этим просим с особым вниманием относиться к проводимым мероприятиям, выходить из дома только в самом крайнем случае, до минимума сократить все контакты с другими людьми, особенно прибывшими из других муниципальных образований", - сообщают в Динской ЦРБ.



