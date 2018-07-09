Новотитаровец просит помощи

В «РВС» обратился мужчина с просьбой о помощи:

«Нашему отцу Олегу Лобову, которому всего 54 года, поставили страшный диагноз: рак гортани, плоско-клеточный рак 4 стадии 2-й степени.

Началось все с того, что у папы появилась постоянная слабость, они сильно похудел. В апреле 2018 года обратился в поликлинику, где ему и поставили диагноз.

У нас есть шанс, нас ждут в клинике «Евроонко», где готовы дать ему жизнь. Для нашей семьи это не подъёмная сумма. Своими силами нам не справиться, мы просим не оставаться равнодушными, любая сумма — это шанс на жизнь».

Банковская карта: 4276 8300 2301 6420.



«Сбербанк онлайн»: 89298260003.



PayPal: stepan.lobov.91@mail.ru.



Телефон для связи +79002333318, сын Степан.