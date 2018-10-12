Новотитаровская детская поликлиника переезжает

В «РВС» снова обратились жители станицы Новотитаровской с жалобой на состояние детской поликлиники.

«Мы снова хотим поднять вопрос о детской поликлинике. Не так давно вы писали о том, в каком ужасном она состоянии, но с тех пор все стало только хуже. А ведь туда приходят мамы с детьми!»

Действительно, в конце июля «РВС» уже освещала эту проблему и тогда главный врач Динской ЦРБ Эдуард Асланян пообещал, что в ближайшее время в здании будет сделан локальный косметический ремонт.

Но проблему здания, пораженного грибком, тот ремонт не решил.

Получив новую жалобу от молодой мамы из Новотитаровской, журналисты вновь обратились за комментарием к Эдуарду Александровичу.

- Мы переводим детское отделение Новотитаровской больницы на второй этаж терапевтического корпуса. В том здании, где сейчас ведется прием детей, действительно критическая ситуация, и, к сожалению, ремонт, который я вам обещал и который мы сделали, уже не виден, так как здание не имеет цокольной части и уже под плиткой стоит вода.

Сейчас нужно проложить новые сети для установки компьютеров. На это уйдет 3-5 дней. К концу следующей недели планируем перевод. Чтоб не нарушать нормальную работу, это будет сделано за выходные, чтобы к понедельнику, 22 октября, поликлиника функционировала в новом здании.



