Новотитаровская — Динская: Каждую пятницу я в пробке

В последние две недели в «РВС» поступают обращения по поводу пятничных пробок в районе железнодорожного переезда в станице Новотитаровской. Главный вопрос станичников: «Когда закончится ремонт?».

Как пояснил Руководитель службы содержания дорог НАО ДСУ-1 Индар Мельгош, работы на этом участке дороги идут постоянно, в пятницу вечером пробки образуются из-за увеличения потока машин. В районе переезда работы планируют завершить к середине следующей недели. Весь участок дороги будет готов к концу месяца.Руководитель службы содержания дорог НАО ДСУ-1 Индар Мельгош, работы на этом участке дороги идут постоянно, в пятницу вечером пробки образуются из-за увеличения потока машин. В районе переезда работы планируют завершить к середине следующей недели. Весь участок дороги будет готов к концу месяца.

У тех, кто не хочет терять время в пробке, есть возможность изменить свой маршрут и добраться домой через Старомышастовскую.У тех, кто не хочет терять время в пробке, есть возможность изменить свой маршрут и добраться домой через Старомышастовскую.