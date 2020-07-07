Новотитаровская. Кучи земли на детской площадке возмутили молодых мам

Молодые мамы стали обращаться в “РВС” с вопросами о центральной детской площадке в парке в Новотитаровской.

“Два месяца назад привезли землю, высыпали несколько куч, и они так до сих пор и лежат. Ни ограждений, ни работ строительных, для чего и зачем? Для малышей, получается, и нет ничего. Горки – для детей постарше”, – написала одна из подписчиц.

В администрации Новотитаровского поселения объяснили, что землю привезли для выравнивания площадки, кроме того, после поднятия уровня сделают реконструкцию качелей, сооружений. До дня станицы работы будут окончены.

Напомним, сейчас в поселении благоустраивают территорию на пересечении улиц Октябрьской и Первомайской. Здесь появятся спортивные и детские площадки, дорожки. Срок окончания работ – 31 августа 2020 года.