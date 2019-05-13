Новотитаровская «Магнолия» победила новороссийскую команду

12 мая в 16.00 начался второй тур чемпионата Краснодарского края по футболу среди девушек 2004 года рождения и старше между командами «Магнолия» (ст. Новотитаровская) и «Победа» (г. Новороссийск).

В итоге со счетом 3:0 победу одержала команда «Магнолия», набрав 6 очков после двух туров, и теперь со 100-процентным показателем лидирует в турнирной таблице.

Во втором матче «Магнолия-Олимп-2» проиграла команде «Кубаночка» из Краснодара со счетом 1:4.