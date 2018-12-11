Новотитаровская: нет напряжения, не работает техника

В редакцию «РВС» обратились жители улицы Выгонной станицы Новотитаровской.

«На нашей улице систематически отключают подачу электроэнергии. Мало того, еще и напряжение в сети постоянно низкое. Энергетики на звонки не отвечают. При таком напряжении у меня не работает бытовая техника: не можем запустить стиральную машину, один холодильник уже сломался, боимся за второй. Приборы включаем через стабилизатор, но счетчик при этом мотает как безумный. Летом писали заявление о слабом напряжении, но приехали делать замеры только осенью, когда нагрузка снизилась. В итоге сделали трехдневный замер, и все — тишина. Но если осенью в сети было 180-190 вольт, то сейчас — 150-180.

Все это длится года три, но раньше хотя бы весной и осенью было терпимо. А последние два года просто беда — техника и инструменты, работающие от электричество вообще невозможно использовать».

В подтверждение своих слов они прислали видео, на котором запечатлена работа стабилизатора, который показывает, что напряжение в сети 147 вольт.

Об этой ситуации журналисты рассказали энергетикам — в филиал ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. В ответ на наш запрос на место выехали специалисты.

Заместитель директора предприятия по связям с общественностью Людмила Трощенкова так прокомментировал нам данную ситуацию:

Наши специалисты созвонились с потребителем, произвели замеры и наметили план решения этой проблемы. Нужно заменить оборудование, что и будет сделано до конца года, и вопрос с напряжением будет решен.



