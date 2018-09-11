Новотитаровский центр творчества: интересные кружки для детей (фото)
7 сентября в Центре творчества станицы Новотитаровской провели день открытых дверей. Родители, дети которых уже ходят сюда на занятия, смогли полюбоваться их работами, те, кто только планирует привести своих чад в учреждение, из всего разнообразия кружков могли выбрать понравившийся.
Но не будем забегать вперед, обо всем по порядку. Когда входишь в двери центра, в глаза бросаются яркие работы учеников и их преподавателей. Это и мягкие игрушки, и чайные наборы, альбомы и открытки, сделанные вручную, картины и многое другое. Дети и их родители с удовольствием рассматривали выставку, восхищаясь рукоделием юных мастеров и их учителей.
Во время праздничного концерта, в котором принимали участие воспитанники центра, присутствующим подробнее рассказали обо всех объединениях, после чего дети смогли поучаствовать в мастер-классах и уже точно определиться, чем бы им хотелось заниматься.
Маленькие гости учились собирать палатку и вязать узлы, рисовать на стекле, постигали искусство с интересным названием «квиллинг» (бумагокручение), занимались тестопластикой и рукодельничали.
После окончания праздника родители могли записать детей в любое отделение.
Итак, подробный список кружков, где будут рады видеть вашего ребенка.
- Мягкая игрушка
- Роспись по дереву
- Лоскутная пластика
- Юный натуралист
- Гравировка по стеклу
- Юный турист
- Волшебный завиток
- Вязание
- Юный художник
- Бальные танцы
- Веселый счет
- Эрудит
- Рукотворцы
- Вязание крючком
- ИЗО-деятельность (рисование)
- Английский язык
- Художественное моделирование, квиллинг
- Волшебная игла
- Театр
- Непоседы (театр)
- Гребля на байдарках и каноэ
- Домисолька (вокал)
- Хореография
- Три «Д» моделирование
Все кружки работают на бесплатной основе для школьников. Для дошкольников есть студии гуманитарного развития «Солнышко» (с 5 лет) и предшкольной подготовки «Почемучка» (с 4 лет), но они платные.
Адрес: станица Новотитаровская, улица Луначарского, 169 Б. Телефон 8-86162-43-8-22.
Видео Дома творчества.
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