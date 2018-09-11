Новотитаровский центр творчества: интересные кружки для детей (фото)

7 сентября в Центре творчества станицы Новотитаровской провели день открытых дверей. Родители, дети которых уже ходят сюда на занятия, смогли полюбоваться их работами, те, кто только планирует привести своих чад в учреждение, из всего разнообразия кружков могли выбрать понравившийся.

Но не будем забегать вперед, обо всем по порядку. Когда входишь в двери центра, в глаза бросаются яркие работы учеников и их преподавателей. Это и мягкие игрушки, и чайные наборы, альбомы и открытки, сделанные вручную, картины и многое другое. Дети и их родители с удовольствием рассматривали выставку, восхищаясь рукоделием юных мастеров и их учителей.

Во время праздничного концерта, в котором принимали участие воспитанники центра, присутствующим подробнее рассказали обо всех объединениях, после чего дети смогли поучаствовать в мастер-классах и уже точно определиться, чем бы им хотелось заниматься.





Маленькие гости учились собирать палатку и вязать узлы, рисовать на стекле, постигали искусство с интересным названием «квиллинг» (бумагокручение), занимались тестопластикой и рукодельничали.









После окончания праздника родители могли записать детей в любое отделение.

Итак, подробный список кружков, где будут рады видеть вашего ребенка.

Мягкая игрушка

Роспись по дереву

Лоскутная пластика

Юный натуралист

Гравировка по стеклу

Юный турист

Волшебный завиток

Вязание

Юный художник

Бальные танцы

Веселый счет

Эрудит

Рукотворцы

Вязание крючком

ИЗО-деятельность (рисование)

Английский язык

Художественное моделирование, квиллинг

Волшебная игла

Театр

Непоседы (театр)

Гребля на байдарках и каноэ

Домисолька (вокал)

Хореография

Три «Д» моделирование

Все кружки работают на бесплатной основе для школьников. Для дошкольников есть студии гуманитарного развития «Солнышко» (с 5 лет) и предшкольной подготовки «Почемучка» (с 4 лет), но они платные.

Адрес: станица Новотитаровская, улица Луначарского, 169 Б. Телефон 8-86162-43-8-22.