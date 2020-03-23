Новотитаровцы жалуются на змей, появившихся из-за камышей

Жители Новотитаровской рассказывают, что у них много дамб через реку по всей станице. Весной и летом проблемой становится большое количество ужей и змей, которые обитают в камышах, растущих у берега.

“Я каждый день хожу по улице Леваневского. Змеи там кишмя кишат, тротуар весь кривой, причём с двух сторон он огражден трубами газопровода. Так вот недавно мне пришлось вместе с коляской и с ребёнком перепрыгивать через такую трубу прямо на дорогу, ибо буквально в паре шагов на нас надвигалась целая компания таких прелестей.

Там регулярно косят траву по обочинам и обрезают деревья, но камышей очень много у берега, и есть где спрятаться ползучим. Каждый день в том месте ходит очень много деток”, - рассказывает жительница Новотитаровской.

Журналист выехала на то место, о котором рассказывала женщина. Змей там она не обнаружила. Лишь испуганные утки взлетели ввысь от приближения человека, да ящерицы шуршали травой, убегая из-под ног. Возможно, ползучих не было замечено потому, что в этот день солнце не светило, и они не стали "загорать" на камушках у реки.

Журналист “РВС” связалась с главой Новотитаровского сельского поселения Сергеем Кошманом. Он рассказал, что трава возле всех дамб скошена, а вот камыши, которые находятся на водной глади, не относятся к полномочиям поселения. “Мы подавали заявки в район. Сейчас ждем, когда появятся краевые и федеральные программы, в которые сможем войти, чтобы осуществить очистку рек, которые в этом так нуждаются”, - подытожил Сергей Кошман.

“РВС” подготовила информацию о том, как отличить ужа от гадюки, и как оказать первую помощь при укусе.

Как отличить ужа от гадюки?

Уж имеет овальную форму головы, у него желтые или ярко-оранжевые пятна с двух сторон в области ушных раковин. Глаза круглые - это характерна только для неядовитых змей. Нижний окрас ужей светло-серый, бывает с темными продольными полосками. Верхний отличается у разных подвидов: темно-зеленый, серый, бурый, черный, но главное – наличие точного рисунка, напоминающего шахматный.

Уж не ядовит, это миролюбивое животное помогает справиться человеку с грызунами, иногда для этого разводят ужей в домашних условиях. Он неприхотлив, легко приспосабливается к неволе, не требователен в еде.

При опасности постарается сбежать, если это не удается, займет оборонительную, угрожающую позицию, начнет шипеть с выпадами в сторону угрозы и только при тщетной попытке пустит в ход фермент с резким запахом, нередко он и становится спасением от других животных.

Гадюка – до 80 см длиной. У нее тело плотное, с резким переходом к хвосту, длина которого примерно 6–10 см. Они, как и ужи, бывают черные, серые, зеленые, коричневые, но рисунок их отличается.

Зигзагообразный узор, проходящий по всему змеиному телу, ярко выраженный, но бывают виды темно-серого цвета или черного без особых рисунков. Брюшко того же цвета, что и сама особь.

Голова у нее заостренная, треугольная, перекрестные темные полоски тянутся от глаз к углам рта, глаза напоминают кошачьи - щелевидные, вертикальные.

Гадюка — змея ядовитая. Но при опасности постарается уйти, первая кидаться не станет, только если охотится не на вас. Не получится убежать – свернется в клубок, вытянув шею, будет устрашающе шипеть, при этом широко открывая рот, показывая свою пару ядовитых зубов. Укус гадюки смертелен для животных и очень опасен для людей.

Как оказать первую помощь при укусе змеи?