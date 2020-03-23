Новотитаровцы жалуются на змей, появившихся из-за камышей
Жители Новотитаровской рассказывают, что у них много дамб через реку по всей станице. Весной и летом проблемой становится большое количество ужей и змей, которые обитают в камышах, растущих у берега.
“Я каждый день хожу по улице Леваневского. Змеи там кишмя кишат, тротуар весь кривой, причём с двух сторон он огражден трубами газопровода. Так вот недавно мне пришлось вместе с коляской и с ребёнком перепрыгивать через такую трубу прямо на дорогу, ибо буквально в паре шагов на нас надвигалась целая компания таких прелестей.
Там регулярно косят траву по обочинам и обрезают деревья, но камышей очень много у берега, и есть где спрятаться ползучим. Каждый день в том месте ходит очень много деток”, - рассказывает жительница Новотитаровской.
Журналист выехала на то место, о котором рассказывала женщина. Змей там она не обнаружила. Лишь испуганные утки взлетели ввысь от приближения человека, да ящерицы шуршали травой, убегая из-под ног. Возможно, ползучих не было замечено потому, что в этот день солнце не светило, и они не стали "загорать" на камушках у реки.
Журналист “РВС” связалась с главой Новотитаровского сельского поселения Сергеем Кошманом. Он рассказал, что трава возле всех дамб скошена, а вот камыши, которые находятся на водной глади, не относятся к полномочиям поселения. “Мы подавали заявки в район. Сейчас ждем, когда появятся краевые и федеральные программы, в которые сможем войти, чтобы осуществить очистку рек, которые в этом так нуждаются”, - подытожил Сергей Кошман.
“РВС” подготовила информацию о том, как отличить ужа от гадюки, и как оказать первую помощь при укусе.
Как отличить ужа от гадюки?
Уж имеет овальную форму головы, у него желтые или ярко-оранжевые пятна с двух сторон в области ушных раковин. Глаза круглые - это характерна только для неядовитых змей. Нижний окрас ужей светло-серый, бывает с темными продольными полосками. Верхний отличается у разных подвидов: темно-зеленый, серый, бурый, черный, но главное – наличие точного рисунка, напоминающего шахматный.
Уж не ядовит, это миролюбивое животное помогает справиться человеку с грызунами, иногда для этого разводят ужей в домашних условиях. Он неприхотлив, легко приспосабливается к неволе, не требователен в еде.
При опасности постарается сбежать, если это не удается, займет оборонительную, угрожающую позицию, начнет шипеть с выпадами в сторону угрозы и только при тщетной попытке пустит в ход фермент с резким запахом, нередко он и становится спасением от других животных.
Гадюка – до 80 см длиной. У нее тело плотное, с резким переходом к хвосту, длина которого примерно 6–10 см. Они, как и ужи, бывают черные, серые, зеленые, коричневые, но рисунок их отличается.
Зигзагообразный узор, проходящий по всему змеиному телу, ярко выраженный, но бывают виды темно-серого цвета или черного без особых рисунков. Брюшко того же цвета, что и сама особь.
Голова у нее заостренная, треугольная, перекрестные темные полоски тянутся от глаз к углам рта, глаза напоминают кошачьи - щелевидные, вертикальные.
Гадюка — змея ядовитая. Но при опасности постарается уйти, первая кидаться не станет, только если охотится не на вас. Не получится убежать – свернется в клубок, вытянув шею, будет устрашающе шипеть, при этом широко открывая рот, показывая свою пару ядовитых зубов. Укус гадюки смертелен для животных и очень опасен для людей.
Как оказать первую помощь при укусе змеи?
Уложите пострадавшего головой ниже уровня тела, чтобы избежать нарушений работы головного мозга.
Высасывайте яд из ранки (она выглядит как две кровоточащие точки) на протяжении четверти часа, сплевывая слюну. По окончании процедуры прополощите рот водой.
Обработайте больное место антисептиком и наложите стерильную повязку. Напоите пострадавшего сладким чаем, дайте таблетку от аллергии и доставьте в ближайший медпункт для введения антидота.
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