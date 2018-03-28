Новотитаровцы: "Кемерово, мы с тобой!" (видео, фото)

Новотитаровцы:

Новотитаровцы: "Кемерово, мы с тобой!" (видео, фото)

  184
3 часа назад АкцияДинской районКемеровоКемерово мы с тобойНовости Динского районаНовотитаровскаяОбщенациональный траурПожар в КемеровоТраурный митинг

Сегодня, 28 марта, в день общенационального траура, жители станицы Новотитаровской собрались на площади перед Храмом Андрея Первозванного, чтобы почтить память погибших в Кемерово.

Акция была назначена на 18.00, но за полчаса до указанного времени народ нескончаемым потоком шел в парк, держа в руках связки белых шаров. Люди подходили к импровизированной стене скорби и молча, со слезами на глазах, складывали перед ней цветы и игрушки. 

Все, от мала до велика, с трудом сдерживали эмоции, другие - и вовсе плакали не останавливаясь. В этот день на площади собрались и глава Динского района Сергей Пономарев, председатель районного Совета депутатов Юрий Ильченко и исполняющий обязанности главы Новотитаровского поселения Геннадий Черныш. 

Image title

Акция началась с минуты молчания, после чего чиновники выразили соболезнования родным и близким погибших, закончив фразой "Кемерово мы с вами, Новотитаровская с вами!"

После этого в небо улетели все шары, которые в этот день жители принесли на площадь. Присутствующие еще долго провожали их взглядом, не уходя из парка.

Напомним, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» Кемерово во время пожара погибли 64 человека, в том числе, по последним данным, 41 ребенок. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в больнице.

 

Image title


Image title

Image title

Image title


Image title

Image title

Image title

Image title

Image title


Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title


Image title


Комментарии