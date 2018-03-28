Новотитаровцы:

Сегодня, 28 марта, в день общенационального траура, жители станицы Новотитаровской собрались на площади перед Храмом Андрея Первозванного, чтобы почтить память погибших в Кемерово.

Акция была назначена на 18.00, но за полчаса до указанного времени народ нескончаемым потоком шел в парк, держа в руках связки белых шаров. Люди подходили к импровизированной стене скорби и молча, со слезами на глазах, складывали перед ней цветы и игрушки.

Все, от мала до велика, с трудом сдерживали эмоции, другие - и вовсе плакали не останавливаясь. В этот день на площади собрались и глава Динского района Сергей Пономарев, председатель районного Совета депутатов Юрий Ильченко и исполняющий обязанности главы Новотитаровского поселения Геннадий Черныш.

Акция началась с минуты молчания, после чего чиновники выразили соболезнования родным и близким погибших, закончив фразой "Кемерово мы с вами, Новотитаровская с вами!"

После этого в небо улетели все шары, которые в этот день жители принесли на площадь. Присутствующие еще долго провожали их взглядом, не уходя из парка.

Напомним, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» Кемерово во время пожара погибли 64 человека, в том числе, по последним данным, 41 ребенок. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в больнице.















