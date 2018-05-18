Новотитаровцы: «Нам угрожают, делают рассылки, требуют денег»

В «РВС» обратилась молодая семья из Новотитаровской, которой не дают жить неизвестные люди, вымогая деньги и делая жуткие рассылки.

«История началась около двух месяцев назад, муж был в командировке, я с ребенком дома, – рассказывает Мария (имя изменено). – Мне позвонилм с неизвестного номера, и на другом конце провода мужчина, назвав имя супруга, сказал, что он якобы оформил микрозайм в Интернете. Теперь он должен 10000 рублей, которые необходимо вернуть. Я задала вопрос: куда возвращать? На что мне ответили: он сам все знает».

Девушка тут же набрала номер мужа, но тот заверил, что у него не было нужды брать деньги в микрозайме, это ошибка.

После этого телефонные звонки участились. Семья пыталась выяснить номер договора, название организации, в которой Михаил (имя изменено) якобы взял займ, но в ответ слышали массу оскорблений. При этом неизвестные стали звонить близким пары, требуя, чтобы те погасили задолженность.

В мае история приобрела иной характер. Сначала в одной из социальных сетей с различных аккаунтов друзьям Михаила стали присылать картинку, на которой изображен молодой человек, а рядом с ним жуткое описание. Якобы Михаила разыскивают за совершение действий сексуального характера над несовершеннолетним ребенком. Внизу указан номер телефона некой Виктории.

«Когда нам друзья сбросили эту фотографию, мы тут же позвонили этой Вике. Но там нам ответил мужчина, который сказал, что они не остановятся до тех пор, пока Миша не заплатит уже 15000 рублей», - продолжает Мария.

После этого злоумышленники взялись за молодую маму. Ее изображение тоже стало распространяться среди друзей. На этот раз текст гласил, что девушка с супругом «украли кошелек в баре, пнули ребенка и сбежали». Для тех, кто обладает информацией, был указан номер телефона, который и вовсе принадлежал матери Марии.





Распространять это фото начали через аккаунт под именем Данилы Филиппова. «Мы зашли на его страницу и увидели фото еще одной жертвы». Там была аналогичная картинка – женщина и порочащий ее текст», – продолжает Мария.





Семье постоянно пишут, звонят, они не знают, куда обратиться, чтобы происходящее прекратилось. При этом неизвестные стали распространять рассылку и о сестре Марии. «Мы не знаем, чего нам ожидать, знакомые говорят, что найти этих мошенников вряд ли удастся. Ладно, постоянные звонки, но эти рассылки с жуткой информацией и постоянные угрозы уже надоели», – подытожила девушка.







