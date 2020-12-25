Новотитаровцы обеспокоены загрязнением воздуха

Новотитаровцы обеспокоены загрязнением воздуха

Новотитаровцы обеспокоены загрязнением воздуха

  198
21 день назад ВыбросыГазета РВСДинскаяДинской районЗагрязнение воздухаКраснодарский крайНовости Динского районаНовотитаровскаяПереработка семечкиПроизводство растительного маслаПромышленная зонаРоспотребнадзорСанитарные нормы

Жители станицы Новотитаровской, проживающие рядом с маслоперерабатывающим цехом возле ж/д переезда, жалуются на загрязненность воздуха от выброса отходов в атмосферу.

«С лета мы не можем открыть окна для проветривания, нечем дышать. Из трубы валит дым черного цвета. Цех работает круглосуточно. Мы направили жалобу в Роспотребнадзор две недели назад, пока ответа не поступило», – поделилась жительница станицы.

Глава поселения Сергей Кошман встретился с руководителем производственного комплекса. Тот пояснил, что на предприятие купили новое оборудование, меняли его и проводили пусконаладочные работы. Возможно, был выход черного дыма, но это временно. Сейчас все работает в штатном режиме, дым белый. Санитарная зона промышленного предприятия соблюдается, документы в порядке. Администрация поселения провела беседу с руководством и взяла под контроль работу организации.

Сотрудник производственного комплекса нам тоже ответил о проведении пусконаладочных работ нового оборудования. И подтвердил, что сейчас из трубы выходит дым белого цвета.

Мы также направили запрос в Роспотребнадзор, чтобы узнать результаты проверки по жалобам от жителей.

Комментарии