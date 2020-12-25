Новотитаровцы обеспокоены загрязнением воздуха

Жители станицы Новотитаровской, проживающие рядом с маслоперерабатывающим цехом возле ж/д переезда, жалуются на загрязненность воздуха от выброса отходов в атмосферу.

«С лета мы не можем открыть окна для проветривания, нечем дышать. Из трубы валит дым черного цвета. Цех работает круглосуточно. Мы направили жалобу в Роспотребнадзор две недели назад, пока ответа не поступило», – поделилась жительница станицы.

Глава поселения Сергей Кошман встретился с руководителем производственного комплекса. Тот пояснил, что на предприятие купили новое оборудование, меняли его и проводили пусконаладочные работы. Возможно, был выход черного дыма, но это временно. Сейчас все работает в штатном режиме, дым белый. Санитарная зона промышленного предприятия соблюдается, документы в порядке. Администрация поселения провела беседу с руководством и взяла под контроль работу организации.

Сотрудник производственного комплекса нам тоже ответил о проведении пусконаладочных работ нового оборудования. И подтвердил, что сейчас из трубы выходит дым белого цвета.

Мы также направили запрос в Роспотребнадзор, чтобы узнать результаты проверки по жалобам от жителей.