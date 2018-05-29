Новотитаровцы останутся без света

Сегодня, 29 мая 2018 года, филиал ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети будет проводить работы по реконструкции ПС 35 кВ «Новотитаровская» в целях обеспечения надежности электроснабжения и качества поставляемой электроэнергии потребителям станицы.

В связи с техническими работами объем потребления будет ограничен до 0,9 мВт с 13.00 до 14.00.

Без света останутся: больница, детский сад №14 и дома жителей центра станицы Новотитаровской.