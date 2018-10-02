Новотитаровцы: «В трансформатор ударила молния. Света не будет?»

Из-за стихии разбушевавшейся не только в Динском районе, но и в крае, некоторые поселения остались без электроэнергии.

Из Новотитаровской уже пришли сообщения от жителей улиц Революционной и Сельской.

«Видели как молния ударила в трансформатор, неужели теперь мы надолго останемся без света?», - волнуются они.

Мы связались с «Кубаньэнерго», где нам пояснили, что в поселении уже работают бригады, которые будут трудиться до тех пор, пока в дом каждого потребителя не вернется свет. Длительных отключений не обещают.

Напомним,если Ваши постройки, дома, сооружения или другое имущество было повреждено стихией и вам требуется помощь, звоните на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Динского района по тел: 8(86162)6-12-01.



