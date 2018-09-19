Новотитаровцы взошли на Эльбрус

Трое наших земляков из станицы Новотитаровской – Евгений и Василий Ющенко и Денис Продин – в сентябре совершили восхождение на Эльбрус.





Самая высокая гора Кавказских гор является высочайшей вершиной Европы! Восхождение на ее высоту – 5642 метра над уровнем моря – серьезное испытание для альпинистов.

– Мы давно занимаемся туризмом, прошли пешком Гуамское ущелье, Лаго-Накский хребет, спускались в пещеры, поднимались на разные вершины Кавказских гор, но и при нашей подготовке подняться на Эльбрус стоило больших сил, – рассказал «РВС» Василий.



Восхождение наши парни начали в три часа ночи от стоянки Приют-11. На вершину добрались к 12 часам дня.

- Самая сложная часть маршрута началась после отметки в 4 тысячи метров над уровнем моря. Организм на это отреагировал сумасшедшей одышкой, участившимся в полтора раза сердцебиением, головокружением. Было тяжело идти, состояние такое, как будто ты не спал и очень устал. Путь осложняет снег, идти приходится в специальной обуви – кошках, в очках для сварки, так как очень слепит солнце, и с ледорубами, постоянно страхуя друг друга. Сильный ветер и температура за -12. К тому же при приближении к вершине проходишь Косую полку, так называемый «трупосборник», где до сих пор лежат тела со времен Великой Отечественной.

Надо быть постоянно готовым к тому, что можешь сорваться. Восхождение требует чрезвычайной осторожности и внимательности.

Альпинисты отмечают, что им повезло с погодой, ведь если стоит туман, идет снег, то видимость падает настолько, что невозможно ориентироваться в пространстве. В день их восхождения светило солнце. На вершине покорителям Эльбруса даже стало жарко.

Оглядевшись, пофотографировавшись, альпинисты тут же пустились в обратный путь. Он занял всего 4 часа.

- Честно скажу, гора сложная, особо любоваться красотами сил не остается. Так что фотографии – это не дань моде, а необходимость. Уже дома, смотря фото, мы оцениваем пейзажи, в которых совсем недавно побывали.

Мы очень удивились, поняв, как популярен Эльбрус в мире. Нам встречалось много групп, и половина из них — иностранцы. Из Индии, Канады и других стран люди едут к нам в Россию, чтобы взойти на эту гору. Очень впечатлило, что среди альпинистов мы заметили женщину-инвалида с ножным протезом. Она тоже, превозмогая все трудности, поднималась в гору. Знаете, это очень впечатляет, заставляет заново пересмотреть свое отношение к жизни.

На вопрос, чего больше в восхождении на Эльбрус – трудности или крутости, Василий ответил: и того, и другого поровну. И сказал, что в будущем они еще планируют подняться на самую высокую точку Европы. Потому что любовь к горам – это навсегда.