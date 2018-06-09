Нововеличковский глава досрочно покинул свой пост

Глава Нововеличковского сельского поселения Сергей Кова досрочно сложил свои полномочия. Вчера, 8 июня, депутаты приняли его отставку. Исполнять обязанности будет его заместитель Галина Кова. Планируется, что выборы на должность главы пройдут 9 сентября 2018 года.

Напомним, в этом году это не первый руководитель поселения, который решил оставить свой пост. 26 апреля отставку главы Динского поселения Юрия Шияна также приняли местные депутаты.