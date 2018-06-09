Нововеличковский глава досрочно покинул свой пост
Глава Нововеличковского сельского поселения Сергей Кова досрочно сложил свои полномочия. Вчера, 8 июня, депутаты приняли его отставку. Исполнять обязанности будет его заместитель Галина Кова. Планируется, что выборы на должность главы пройдут 9 сентября 2018 года.
Напомним, в этом году это не первый руководитель поселения, который решил оставить свой пост. 26 апреля отставку главы Динского поселения Юрия Шияна также приняли местные депутаты.
Комментарии
Если такой руководитель как Сергей Михайлович решил уйти в отставку, это может означать одно - что порядочный человек не смог вынести "чудес " нового руководства района.
Новотитаровцам видней, какой Кова руководитель, а "чудачества" Парашютиста и в самом деле изумляют несказанно.
Нововеличковцам, пардон.
Еще раз убеждаешься в верности высказывания:"Лучшее враг хорошего!" и все познается в сравнении.