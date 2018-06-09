Нововеличковский глава досрочно покинул свой пост

Нововеличковский глава досрочно покинул свой пост

Нововеличковский глава досрочно покинул свой пост

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8 часов назад Глава НововеличковскойДинскаяДинской районНововеличковскаяНовости Динского районаСергей Кова

Глава Нововеличковского сельского поселения Сергей Кова досрочно сложил свои полномочия. Вчера, 8 июня, депутаты приняли его отставку. Исполнять обязанности будет его заместитель Галина Кова. Планируется, что выборы на должность главы пройдут 9 сентября 2018 года.

Напомним, в этом году это не первый руководитель поселения, который решил оставить свой пост. 26 апреля отставку главы Динского поселения Юрия Шияна также приняли местные депутаты.

Комментарии

Саня
Саня 7 часов назад

Если такой руководитель как Сергей Михайлович решил уйти в отставку, это может означать одно - что порядочный человек не смог вынести "чудес " нового руководства района.

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0
Агриппина
Агриппина 6 часов назад

Новотитаровцам видней, какой Кова руководитель, а "чудачества" Парашютиста и в самом деле изумляют несказанно.

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-2
Агриппина
Агриппина 6 часов назад

Нововеличковцам, пардон.

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1
саня
саня Агриппина 5 часов назад

Еще раз убеждаешься в верности высказывания:"Лучшее враг хорошего!" и все познается в сравнении.

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0