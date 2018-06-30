Нововеличковское и Красносельское поселения - без света

Нововеличковское и Красносельское сельские поселения остались без света в результате порывов.

Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, энергетики устраняют последствия аварии. В настоящее время работы по переподключению линии на 10 тыс. кВт завершены. К 23.00 должны подключить к электроснабжению село Красносельское.

Без света пока остается поселок Дальний Нововеличковского поселения. Электроснабжение этого населенного пункта обеспечивает подстанция Калининского района, которая вышла из строя. Работы на подстанции ведутся в аварийном режиме.