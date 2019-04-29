Нововведения в законах с мая 2019-го

Пенсии ветеранов ВОВ вырастут на 15-20 % - примерно на 9,5 тысячи рублей.

Прибавка коснется только тех, кто проходил службу в рядах действующей армии, состоял в партизанских отрядах, служил в разведке, был награжден медалью «За оборону Ленинграда», и граждан, в детском возрасте получивших инвалидность из-за ранений.





Перерасчет доплат к страховым пенсиям. ПФР проведет перерасчет с января 2019 года, чтобы ежемесячные выплаты оказались не ниже прожиточного минимума. В результате дополнительные средства могут получить около 4 млн человек, получающих федеральные надбавки, и около 2,5 млн человек, которым положены дополнительные выплаты на региональном уровне.





Карта МИР. С мая на нее постепенно начнут переводить социальные выплаты - пособия по безработице, «детские», «чернобыльские».





Паллиативная помощь. Это комплекс мер для улучшения качества жизни и облегчения боли неизлечимых больных. В законе прописано, что получать необходимые средства реабилитации инвалиды должны в течение 7 дней, а не 30, как ранее. Также прописано право каждого человека на обезболивание.





Добросовестных застройщиков освободят от необходимости держать средства, полученные участниками долевого строительства, на специальных счетах. Эскроу-счета введены для того, чтобы все деньги дольщиков хранились на них вплоть до завершения строительства и компании не могли ими распоряжаться. Но некоторым разрешат обойти это правило.





Налоговая амнистия. Если вы сами уведомите государство о наличии счетов и активов за рубежом, вас простят и разрешат задекларировать средства и платить далее налоги. Уголовной ответственности за нарушение налогового законодательства в таком случае не наступит.