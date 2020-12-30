Новое освещение привело к проблемам на дороге

У жителей Агронома крик души: «Возле центра очень сильно усложнили движение. Теперь автобусы останавливаются прямо на дороге, а все остальные стоят и ждут, пока произойдет посадка и высадка людей. При единственном въезде в центр Агронома нужно ловко и умело совершать манипуляции, т. к. при повороте четко упираешься в магазин! Где были глаза тех, кто это придумал?!

Глава Мичуринского поселения Вячеслав Иванов ответил, что в курсе данной проблемы. Этим вопросом занимаются.

"В рамках реализации программы освещения краевой дороги сделали такое ограждение. Для нас это колоссальная проблема. Обращались куда могли: в ГАИ, “Краснодаравтодор”, администрацию района, дошли до замминистра. Краевые власти пообещали помочь. Приняли решение. Поскольку проект прошел экспертизу и подписан, в него нельзя уже вносить поправки. Поэтому данный объект должны сдать в эксплуатацию, а после демонтировать бордюр. Площадь будем приводить в порядок. И разметку, и остановку. Проект уже почти готов к выполнению. Все под контролем. В ближайшее время дорожники займутся этими вопросами”, – прокомментировал глава поселения.