Новое расписание автобусов до Краснодара
№ 108 «Динская – аэропорт – Краснодар (ул. Стасова)»
Будни и суббота
Из станицы Динской: 6.00; 6.40; 7.30; 9.10; 10.50; 12.00; 14.30; 16.10; 17.30; 18.20.
Остановка «Ул. Стасова»: 7.30; 8.25; 9.30; 10.50; 12.45; 14.00; 15.50; 17.40; 20.00.
Аэропорт: 7.50; 8.45; 9.50; 11.10; 13.05; 14.20; 16.10; 18.00; 19.10; 20.20.
Воскресенье и праздничные дни
Из станицы Динской: 6.00; 6.40; 9.10; 12.00;14.30; 16.10; 17.30.
Остановка «Ул. Стасова»: 7.30; 8.25; 10.50; 14.00; 15.50; 17.40.
Аэропорт: 7.50; 8.45; 11.10; 14.20; 16.10; 18.00; 19.10.
№ 127 «Суворовское – Краснодар», № 122 «Пластуновская – Краснодар»
Будни и суббота
Село Суворовское: 6.00; 19.35.
Из поселка Украинского: 6.20; 10.40; 15.30.
Из станицы Пластуновской: 5.40; 6.30; 8.10; 9.30; 10.50; 12.30; 14.20; 15.40; 16.50.
Из Краснодара: 7.10; 8.30; 10.30; 12.30; 14.00; 15.30; 17.00; 18.00; 19.00.
Воскресенье и праздничные дни
Из поселка Украинского: 6.20; 10.40; 15.30.
Из станицы Пластуновской: 6.30; 8.10; 10.50; 12.30; 15:40; 16.50.
Из Краснодара: 8.30; 10.30; 14.00; 15.30; 18.00; 19.00.
Движение до села Суворовского осуществляется в понедельник, среду, пятницу.
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