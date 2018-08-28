Новое расписание маршрута №107 «Краснодар - Динская»
С 28 августа 2018 года изменилось расписание автобусов №107 "Краснодар - Динская".
Будни
Из станицы Динской:
5.50, 6.10, 6.35, 7.00, 7.25, 7.50, 8.15, 8.40, 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.15, 14.50, 15.25, 16.00, 16.35, 17.10, 18.00, 18.45, 19.30.
Из города Краснодар:
7.05, 7.45, 8.20, 9.00, 9.35, 10.10, 10.40, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.20, 21.00.
Суббота
Из станицы Динской:
6.00, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.10, 9.40, 10.15, 10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 13.45, 14.20, 14.55, 15.30, 16.05, 16.40, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30.
Из города Краснодар:
7.05, 7.50, 8.35, 9.20, 10.05, 10.45, 11.20, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 19.05, 19.40, 20.20, 21.00.
Воскресенье
Из станицы Динской:
6.00, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.15, 10.00, 10.40, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30.
Из города Краснодар:
7.05, 7.50, 8.35, 9.20, 10.05, 10.45, 11.30, 12.10, 12.50, 13.30, 14.15, 14.55, 15.30, 16.10, 16.55, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20, 21.00.
Стоимость проезда от Динской до Краснодара сейчас составляет 80 рублей.
Комментарии