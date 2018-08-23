Новое в школах Динского района: агроклассы, робототехника и не только

В преддверии нового учебного года мы решили узнать об интересных новшествах в системе образования на территории Динского района.

Изначально «РВС» обратилась к начальнику управления образования Марине Ежковой, чтобы узнать, разнится ли обучение в школах района.

«Учебные планы в образовательных организациях составлены в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, с учетом методических рекомендаций Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Учебные планы каждая образовательная организация составляет в соответствии с основной образовательной программой школы. Поэтому они имеют различия, но в соответствии с нормативными документами.

Программы обучения по предметам образовательная организация выбирает самостоятельно», – прокомментировала Марина Ежкова.

Школа № 28, Первореченское

Динской район богат на талантливых школьников и интересные проекты.

Последние несколько лет большое внимание в Динском районе уделяют казачьим классам. Есть и другие направления, например, средняя школа № 28 села Первореченского переходит на агро-технологический профиль.

Откуда же появилась эта идея? Как рассказала «РВС» заместитель директора по методической работе Ирина Стаценко, прежде чем определиться с профилем, преподаватели школы побывали на различных конференциях, обсуждениях, изучили опыт коллег. Самой близкой для первореченцев оказалась аграрная тема. Ее и взяли за основу.

Районный отдел образования заключил договор с Кубанским государственным аграрным университетом и с Динским механико-технологическим техникумом.

«Наши ученики посещают экскурсии с элементами практических занятий в этих учебных заведениях», – рассказывает Ирина Стаценко.

«В прошлом учебном году это направление считалось внеклассной работой. С 1 сентября 2018 года для детей с 1 по 8 класс данные занятия станут внеурочной деятельностью. Школьники будут заниматься проектами: наблюдать за выращиванием сельскохозяйственных растений (овощей, зерновых и других), механизацией сельскохозяйственных приспособлений для аграрных нужд. Также наши учащиеся продолжат встречаться с различными специалистами, предпринимателями – постигать основы агробизнеса», – поделилась заместитель директора по методической работе.

В прошлом учебном году средняя школа № 28 проводила «Бизнес-огород»: школьники были разделены на несколько групп, каждой дали задание разработать бизнес-план по выращиванию определенных культур на площади 1 гектар. Нужно было просчитать все расходы, продумать каждый последующий шаг – от семечка до готового продукта. Ученики посещали станции и общались с агрономами, специалисты помогали им рассчитать затраты, показывали, как это происходит в реальных условиях.

Педагоги отмечают, что такая форма работы понравилась детям, они с воодушевлением выполняли задания, им было интересно.

«Мы открыли учебное хозяйство «Победа» на базе школы. Здесь подготовлены учебно-опытные участки для каждого класса – с 1-го по 8-й. Школьники разрабатывают землю, садят образцы растений, ухаживают за ними, наблюдают весь процесс роста. Для них это безмерно увлекательное занятие», – рассказывает Ирина Стаценко.

Сейчас школа № 28 нуждается в теплице для учебного хозяйства, чтобы период практических работ мог длиться дольше.

Кроме этого, данное учебное учреждение является муниципальной инновационной площадкой по использованию информационно-коммуникационных технологий. Школьники занимают первые места на различных конкурсах и конференциях.

Школа № 29, Новотитаровская

А вот школа № 29 станицы Новотитаровской приняла участие во Всероссийском инновационном проекте по развитию качества образования.

Идея заключается в развитии физико-математического направления через занятия внеурочной деятельностью и дополнительное образование.

Как рассказала «РВС» заместитель директора по учебно-методической работе Татьяна Черная, в перспективе – открытие центра естественно-научного и инженерно-математического образования «Галактика». Он будет включать в себя различные направления:

промышленный дизайн (3D-моделирование, инженерное конструирование);

биотехнология (вычислительная биология, биоинформатика);

энергетика (сборка беспилотников);

робототехника;

IT-технологии (программирование, электроника).

«Уже часть оборудования есть для нашего центра. С 1 сентября начинаем его поэтапно запускать. Мы готовы привлекать к работе учителей из других школ и студентов педагогических вузов», – рассказала Татьяна Черная.

Педагоги уверены, что такая внеурочная деятельность и дополнительное образование будут интересны и полезны школьникам.

Школа № 37, Старомышастовская

БОУ СОШ № 37 станицы Старомышастовской с 2014 года является экспериментальной площадкой под названием «Школа – территория здоровья».

Как рассказала директор Елена Еремина, в образовательном учреждении проходят различные мероприятия, которые направлены на укрепление здоровья школьников.

«Для младших классов проводятся физминутки, гимнастика для глаз. Также мы занимаемся общей физической подготовкой, учителя и дети сдают ГТО (готов к труду и обороне).

Коме этого, во время уроков музыки дети слушают специально подобранную музыку для релакса. Кроме того, она используется и на педсоветах во время небольших перерывов», – рассказывает директор.

Учитель биологии систематически проводит беседы с детьми на тему здоровья.

Ежедневно с 8.15 до 8.30 проводится утренняя зарядка. В теплый период она проходит во дворе, когда холодно или дождливо – в помещении школы.

На переменах проводятся подвижные игры для школьников на новой спортивной площадке. Весной и осенью проходят дни здоровья.

«У нас есть проект по благоустройству. Планируется создать территорию релаксации во дворе. К реализации уже приступили. Весной высадили деревья для будущего сквера, цветы по особой схеме – для расслабления, стабилизации психологического состояния. В планах — благоустройство дорожек и установка лавочек для отдыха. Для этой же цели в коридорах школы поставили декоративные растения», – пояснила Елена Еремина.