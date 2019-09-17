Новую детскую площадку торжественно открыли в Динской

Новую детскую площадку торжественно открыли в Динской

Новую детскую площадку торжественно открыли в Динской

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6 часов назад Газета РВСДетиДетская площадкаДетствоДинскаяНовостиНовости Динского районаОткрытие детской площадки в Динской

Сегодня, 17 сентября 2019 года, в центральном парке станицы Динской состоялось торжественное открытие новой детской площадки.

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На мероприятии присутствовали почетные гости: глава Динского района Евгений Пергун, депутат ЗСК Сергей Орлов, глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов, отец Алексий.

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Местные жители целыми семьями пришли на открытие детской площадки.

Для малышей в этот день было много сюрпризов: сладкая вата, аниматоры, персонажи любимых мультфильмов.

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В своей торжественной речи глава Динского района Евгений Пергун отметил: «Конечно, есть проблемы первоочередные, но и об этом направлении нельзя забывать.

В каждом микрорайоне должны быть подобные детские площадки. Поздравляю всех жителей Динской с этим замечательным днем».

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«Наши дети люди заслуживают этого. И в дальнейшем будем делать так, чтобы жителям станицы жилось комфортнее», - акцентирует депутат ЗСК Сергей Орлов.

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Глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов в своей приветственной речи также отметил, что эта детская площадка - лишь начало. Во всех микрорайонах Динского поселения должны появляться такие игровые зоны.

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Отец Алексий пожелал всем Божьего благословения, поздравил с этим днем: «Детство - оно одно. Оно должно быть ярким и запоминающимся. Такие события и создают счастливые воспоминания».

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Журналист «РВС» пообщалась также и с динчанами, которые посетили праздник.

«Как здорово, что для наших детей открылась такая замечательная площадка. Теперь они смогут больше времени проводить на улице, при этом я как мама очень рада, что рядом с площадкой есть лавочки. Можно там спокойно подождать сына, пока он играет», - рассказала мама шестилетнего Леши Светлана.

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«В моем далеком детстве таких площадок, конечно же, не было. Я очень рад, что смогу приводить сюда своих правнуков. Сегодняшний праздник мне очень понравился. Надеюсь, что когда-то и в нашем микрорайоне построят подобную площадку и не придется ездить гулять с малышами в центр», - поделился впечатлениями Иван Петрович.

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