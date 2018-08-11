Новые виды мошенничества: как не попасть на крючок?

Мошенничество – это завладение чужим имуществом путем обмана. По сути - то же воровство. Разница лишь в том, что обворовать человека удается благодаря его доверчивости. Развитие сотовой связи, в каком-то смысле, сыграло на руку мошенникам.

Данный способ хищения стал одним из самых массовых видов преступных действий. А вот расследование его осложнено тем, что преступник может действовать на расстоянии.

Наиболее часто встречающиеся схемы мошенничества

«Мама, я в беде!..» - просьба о помощи от лица друзей или родственников. Более сложная схема – звонок от человека, который представляется сотрудником правоохранительных органов. В большинстве случаев позвонивший сообщает, что кто-то из родственников стал участником ДТП с тяжелыми последствиями, и, чтобы избежать судебного процесса и ответственности, требуется передать некую денежную сумму.

Ссылка в СМС-сообщении

На телефон приходит СМС, с вложенной ссылкой, по которой просят перейти, чтобы узнать информацию по интересующему вас вопросу. Эта ссылка заведомо ведет на вирусный сайт. Перейдя по этой ссылке, в ваш телефон попадает вирус, и злоумышленникам становятся доступны в онлайне все ваши счета, в том числе данные кредитных карт. Преступники забирают все ваши сбережения.

Звонок или сообщение на платные номера

Звонят с незнакомого номера, но звонок резко обрывается или сбрасывается после дозвона. При попытке перезвонить абонент получает в ответ длинные гудки, или «общается» с включенным автоответчиком. В этих случаях звонок платный, и деньги со счета владельца мобильника переходят на счета мошенника.

Проблемы с банковской картой (счетом)

На телефон приходит СМС от «банка» или мошенники звонят, представляясь его сотрудниками, с информацией о том, что заблокирована банковская карта или имеется задолженность по кредиту. Владельцу телефона предлагают позвонить оператору «банка».

Те, кто после этого перезванивают, попадают на платный номер. Еще более худшие последствия наступают, если по просьбе «банка» владелец телефона сообщает мошенникам номер карты и её пин-код, пароль от «Личного кабинета», персональные данные и прочую информацию, которую необходимо держать в секрете.

Код в сообщении

Новое телефонное мошенничество связано с интернет-магазинами, где можно произвести оплату товара, введя код, присланный на мобильный телефон покупателя. Мошенники создают сайт с платным доступом. После этого в качестве плательщика вводят номера телефонов случайных абонентов. На указанные номера рассылаются СМС, содержащие код доступа, мошенники обзванивают получателей. Жертвам говорят, что на их номер ошибочно отправили некий код, и просят этот код продиктовать. Попав в подобную ситуацию, ни в коем случае не сообщайте звонящим никаких цифр и кодов, полученных в сообщении.

Как же реагировать на попытки обмана?

Пресс-служба ОМВД России по Динскому району советует поступать следующим образом:

Получив звонок или сообщение, постарайтесь успокоиться и не принимать решение сразу .

Лучше сказать звонящему, что вам необходимо время , чтобы всё обдумать.

Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте никому своих персональных данных или конфиденциальной информации : пин-код банковской карты, номер счета, логин и пароль от страниц в социальных сетях.

Задавайте вопросы . Если звонящий представляется как сотрудник полиции, банка, доктор поликлиники, страховой агент, первое, что нужно сделать, попытайтесь узнать информацию о собеседнике. Простые вопросы, например, фамилия и должность звонящего, из какого отделения полиции, банка или страхового агентства звонят, контактные данные руководителя организации и прочее настоящего сотрудника не смутят, а мошенников заставят занервничать.

Прежде чем реагировать на сообщения или звонки от «родственников» или «друзей», попытайтесь дозвониться человеку, от имени которого пришло сообщение , кому-то из его близких, с которыми он в настоящее время может находиться.

Не переходите по ссылкам в СМС-сообщениях, даже если ссылку вам прислали со знакомого вам номера телефона. Преступники могут воспользоваться и таким способом.

Если все же вы попались на удочку мошенников, немедленно сообщите в полицию по телефону 102 или 8(86162) 6-15-94 либо обратитесь лично с заявлением о совершенном мошенничестве. В нем подробно опишите все обстоятельства: когда, и с какого номера телефона пришло сообщение (сделан звонок), кто звонил, каким именем, фамилией, должностью представился, подробности разговора или сообщения, информация, которую требовалось сообщить.