Новые законы с 1 января 2020 года

Основные нововведения, которые вступают в силу с 1 января 2020 года:





Увеличение минимального размера оплаты труда

Минимум составит 12 тысяч 130 рублей.

По данным Минтруда, они вырастут более, чем у трех миллионов россиян.





Трудовые в электронном виде

У работников до конца 2020 есть возможность выбора: бумажная или электронная трудовая книжка. Для тех, кто начинает работать в 2021 году, уже будет только в электронном виде.





Индексация материнского капитала

В этом году его размер составляет 466 617 рублей. Сумма увеличилась на 3,8%. Напомним, маткапитал в предыдущие пять лет был 453 026 рублей.





Поддержка семей с детьми

В семье, где доход на каждого человека составляет менее двух прожиточных минимумов, каждый месяц можно получать выплату при рождении или усыновлении первого или второго ребёнка (пока ему не исполнится три года).





Новые нормы закона об обращении с животными

Вступают в силу новые правила выгула собак опасных пород, запрещаются контактные зоопарки и содержание диких животных дома, регулируется деятельность приютов для животных.





Связь с приставами онлайн

В формате онлайн можно обжаловать действия или бездействие судебных приставов. Также любые сведения, в том числе и ход исполнительного производства, будут доступны в электронном формате или по смс.





Нововведения при регистрации автомобилей с автосалона

Для того, чтобы поставить новую машину на учёт, в ГИБДД можно не ехать. Свидетельство о регистрации ТС и его номер можно получить прямо в автосалоне.





Премии врачам за обнаружение онкозаболеваний

Если при диспансеризации и медицинском осмотре медработник выявил онкологическое заболевание, ему предусмотрена выплата.





Продажа квартиры без уплаты налога

Владелец не будет платить НДФЛ при продаже квартиры, если единственным жильём он владеет минимум три года. До этого было минимум пять лет. Это относится и к земельным участкам, где расположены жилые помещения с хозстроениями и сооружениями.





Льготная ипотека на сельской территории

Граждане России, которые желают построить или приобрести жилье на сельской территории, смогут получить выгодную ипотеку.

– срок кредита — не более 25 лет;

– ставка — до 3%;

– размер кредита — до 3 млн рублей (для Ленинградской области и ДФО — до 5 млн рублей);

– первоначальный взнос — не менее 10%.





Акцизы повышаются

Стоимость на большинство подакцизных товаров возрастет. В частности, это касается алкогольной продукции: сидр, медовуха, игристые вина, пиво; табачной продукции, электронных сигарет, легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 90 л. с., мотоциклов, бензина и др.





Увеличение списка жизненно необходимых лекарств

В него вошли ещё 23 позиции, среди них новые противоопухолевые препараты, антибиотики, лекарства от бронхиальной астмы.





НДФЛ больше не будут облагаться:

– доходы, полученные в связи с рождением ребенка;

– оплата дополнительных выходных родителей, опекунов и попечителей, ухаживающих за детьми-инвалидами;

– матпомощь студентам и аспирантам, не превышающая 4 000 рублей.





Нулевая налоговая ставка для региональных музеев

От налогов на прибыль организаций освобождаются музеи, театры, библиотеки, учредителями которых является регион или муниципалитет, смогут не платить налог на прибыль организаций.





Комиссия банка за переводы по номеру телефона

Стоимость комиссии за перевод денег друг другу по номеру телефона составит от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода как с банка-отправителя, так и с банка-получателя.