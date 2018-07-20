Посиделки закончились трагедией

3 июля 2018 года в станице Пластуновской между двумя 41-летними мужчинами, которые распивали спиртные напитки, произошло недопонимание, которое переросло в конфликт. В результате один из них пырнул другого ножом в живот. Подозреваемый скрылся с места преступления, пострадавшего госпитализировали в медучреждение. По возвращении домой через некоторое время мужчине стало плохо. Его снова увезли на скорой. 15 июля в больнице пострадавший умер от все того же полученного колото-резаного ранения.

Подозреваемого арестовали, но он не признает свою вину.

«В связи с собранными по уголовному делу вещественными доказательствами установлена причастность лица к совершению данного преступления, в результате чего он был задержан.

Избрана мера пресечения – заключение под стражу сроком на 2 месяца.

В данный момент проводится предварительное следствие», – пояснил следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Кириченко.