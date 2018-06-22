Нужна помощь: у учительницы из Зарождения обнаружен рак головного мозга

В редакцию «РВС» обратились неравнодушные жители нашего района, которые сообщили следующую информацию: «Очень нужна помощь замечательной женщине — учителю школы №25, пос. Зарождение Ольге Борисовне Бессчастновой. У нее обнаружен рак головного мозга. Просим помочь собрать денежные средства на операцию и лечение».





Мы связались директором школы №25 Мариной Юдиной. Она подтвердила данную информацию, а также рассказала, что родственников у женщины нет. Ольга сама воспитывает сына. Помочь могут только неравнодушные люди.

«Операцию в Краснодарском крае провести не берутся. Говорят, что она крайне сложная — это огромный риск для жизни и здоровья.

Врачи из Обнинска гарантировано обещают положительный результат. Но деньги нужно собрать срочно — есть всего 3 месяца».





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