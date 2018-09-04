Нужна работа? Приходите на «Планету ресурсов-2018»

В Динском районе пройдет ярмарка вакансий и учебных рабочих мест «Планета ресурсов-2018».

Она состоится 21 сентября 2018 года (с 10.00 до 12.00) по адресу: ст. Динская, ул. Красная, д. 72, А (Динской районный организационно-методический центр).

Цель мероприятия - установление прямых контактов между соискателями, опытными специалистами центров занятости населения и работодателями, подбор персонала для организаций различных отраслей экономики и расширение возможностей трудоустройства жителей Динского района.

Организаторы: Министерство труда и социального развития Краснодарского края, ГКУ КК «Центр занятости населения Динского района».

Более подробную информацию можно уточнить на интерактивном портале органов труда и занятости министерства труда и социального развития Краснодарского края www.kubzan.ru , либо по телефонам:

- для соискателей «горячая линия» 8(86162) 6-33-95;

- для работодателей 8 (86162) 6-20-24.

Все предлагаемые на ярмарках услуги - бесплатные, вход для посетителей свободный.