Нужна работа? Приходите на «Планету ресурсов-2018»
В Динском районе пройдет ярмарка вакансий и учебных рабочих мест «Планета ресурсов-2018».
Она состоится 21 сентября 2018 года (с 10.00 до 12.00) по адресу: ст. Динская, ул. Красная, д. 72, А (Динской районный организационно-методический центр).
Цель мероприятия - установление прямых контактов между соискателями, опытными специалистами центров занятости населения и работодателями, подбор персонала для организаций различных отраслей экономики и расширение возможностей трудоустройства жителей Динского района.
Организаторы: Министерство труда и социального развития Краснодарского края, ГКУ КК «Центр занятости населения Динского района».
Более подробную информацию можно уточнить на интерактивном портале органов труда и занятости министерства труда и социального развития Краснодарского края www.kubzan.ru, либо по телефонам:
- для соискателей «горячая линия» 8(86162) 6-33-95;
- для работодателей 8 (86162) 6-20-24.
Все предлагаемые на ярмарках услуги - бесплатные, вход для посетителей свободный.
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