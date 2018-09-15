Нужно ли делать прививку от гриппа?

Как рассказала районный врач-эпидемиолог Наталия Чмеленко, грипп — это острая вирусная инфекция, легко распространяемая от человека к человеку.

Вирус гриппа циркулирует во всем мире, и им может заболеть любой человек. Ежегодно он вызывает сезонное повышение заболеваемости, пик которого в районах с умеренным климатом приходится на зиму.

Самый высокий риск развития осложнений угрожает беременным, детям, взрослым в возрасте 65 лет и старше, а также людям любого возраста с определенными заболеваниями, такими как хронические болезни сердца, легких, почек, крови и болезни обмена веществ (например, диабет), или с ослабленной иммунной системой.

Данная категория лиц прививается в рамках национального календаря. Также подлежат вакцинации по эпидпоказаниям лица, работающие в торговле, на пищевых предприятиях, транспорте, в коммунальной сфере, птицеводы и жители, проживающие возле птицеводческих хозяйств, прочее население.

Основным методом профилактики гриппа является вакцинация.

Для специфической профилактики используются инактивированные (не содержащие живых вирусов) вакцины. Введение в организм инактивированного вируса (или

его частей) вызывает выработку антител разного типа, что позволяет создать многоуровневую систему защиты от гриппа. Уже через две недели после прививки в организме накапливаются противогриппозные антитела и он становится невосприимчивым к заболеванию. Защитные белки распознают вирус и уничтожают, не позволяя ему размножиться. Достаточная иммунная реактивность организма сохраняется до года, что обеспечивает его высокую сопротивляемость к вирусу гриппа в течение всего эпидемического сезона.

Все противогриппозные вакцины применяются по стандартной схеме.

Оптимальными сроками для вакцинации являются сентябрь — октябрь, тогда к началу эпидемического сезона, приходящегося, как правило, на декабрь — январь, вырабатывается достаточная иммунная защита. Прививать детей от гриппа можно с 6 месяцев.

Эффективность иммунизации современными противогриппозными вакцинами составляет более 90%. То есть вероятность того, что привитый человек заболеет гриппом, все же сохраняется, но при этом переболеет он им в легкой форме и без развития осложнений.

Современные противогриппозные вакцины вызывают мало прививочных реакций, которые проходят в течение 1-2 дней и не требуют лечения.

Они крайне редко вызывают незначительное кратковременное повышение температуры, легкую болезненность в месте введения вакцины, припухлость.

Противопоказаниями являются только аллергия на куриный белок, острые заболевания и обострения хронических заболеваний. При нетяжёлых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях, вакцинацию проводят после нормализации температуры тела. Прививки проводят после выздоровления.

Вовремя выполненная специфическая вакцинация является надежным профилактическим методом предупреждения гриппа.

Вакцинация будет осуществляться медицинскими сотрудниками в поликлиниках Динского района, а также с помощью прививочных бригад.

По вопросам, связанным с выездом прививочной бригады обращайтесь по телефонам: 8(861)-5-09-77 или 8(861)-6-24-22.