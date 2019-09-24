Нужны ли права на скутер? Кто может садиться за руль?

Нужны ли права на скутер, интересует многих водителей, которые планируют управлять данным видом транспорта.

Скутер считается разновидностью мопедов. В нормах постановления правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 указано, что мопедом признается 2- или 3-колесный механический транспорт со скоростью до 50 км/ч.

Известно, что мопеды оснащаются мотором с рабочим объемом до 50 куб. см. Также возможно присутствие электродвигателя мощностью от 0,25 до 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы (не путать с квадроциклами), оснащенные аналогичным образом.

Согласно ч. 1 ст. 25 закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ, скутеры относятся к категории «М». Данная категория включает в себя мопеды и легкие квадрициклы.

Как сообщает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Динского района Виталий Криворучко, имеют право управлять данными видами транспорта граждане, имеющие водительское удостоверение.

Какой штраф грозит за езду без прав?

Управление скутером без этого документа является административным правонарушением, виновник будет привлечен к ответственности. Нарушителю потребуется заплатить штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей.

Кто может получить права?

Удостоверение на право управления скутером вправе получить гражданин, достигший 16 лет. Права выдаются гражданам после успешной сдачи квалификационных экзаменов. Экзаменационные испытания проводятся с учетом медицинских ограничений и показаний кандидатов.

Претендент на получение водительского удостоверения не должен иметь медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Вывод

Таким образом, водители скутеров должны знать, что законодательство требует наличия у них водительского удостоверения. Оформление прав осуществляется по итогам сдачи квалификационного экзамена.